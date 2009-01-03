توانمندیهای زنان روستایی می تواند در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد راستی پیش از ظهر امروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای زنان روستایی هرمزگان افزود: کشور نیازمند همکاری تمامی اقشار برای رسیدن به قله های افتخار و دانایی است و زنان روستایی با پاکدامنی و عفاف، گوهر عظیم عفت و استقلال را به کشور هدیه می کنند.

وی گفت: بدون شک به واسطه وقوع انقلاب اسلامی، میزان توجه به زنان و بکارگیری مسئولیت های بزرگ کشور از سوی آنها رشدی عظیم یافت و امروز بواقع می توان گفت که زنان از ارکان اساسی اداره کشور به شمار می روند.

راستی با تقدیر از زنان روستایی هرمزگان بواسطه در دست گیری بخش وسیعی از اقتصاد روستاها، اظهارداشت: زن روستایی مسلمان دوشادوش مردان با کار و تلاش و همت صادقانه علاوه بر توسعه اقتصاد خانواده رسالت پرورش جوانان برومند کشور را نیز عهده دار است که بواقع باید مادران شهدا را سرمایه های عظیمی از سربلندی و اقتدار زن ایرانی دانست.

فرماندار بندرعباس، از ابتکار سازمان تعاون روستایی استان هرمزگان نیز بواسطه برگزاری این نمایشگاه تقدیر کرد و ادامه داد: باید هر ساله بر وسعت و کیفیت این نمایشگاه که بیانی درست از تواناییهای زن روستایی ایرانی و هرمزگانی است افزوده شود.

نمایشگاه توانمندیهای زن روستایی هرمزگان، در دهها غرفه در محل بوستان بانوان شهر بندرعباس ایجاد شده است و به مدت سه روز میزبان علاقمندان خواهد بود.

4 شرکت تعاونی زنان روستایی با بیش از یکهزار و 600 عضو در هرمزگان فعالیت می کنند.