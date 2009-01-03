وضعیت ظاهری ترمینال ارومیه در شان مرکز یک استان نیست

پرویز جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: پیش‌بینی‌های اولیه برای ساخت ترمینال در خارج از محدوده شهر مطرح بود اما در این صورت نیز ارایه خدمات به شهروندان و مسافران به ‌صورت مطلوب انجام نمی‌گرفت و مشکل ترافیکی زیادی برای شهر به بار می‌آمد.

وی تصریح کرد: به ‌منظور تسهیل در ارایه خدمات چند تکه کردن ترمینال شهر تصویب شد که یکی از نقاط این تکه‌ها زمین فعلی ترمینال است که نیاز به بازسازی و آزادسازی زمین‌های اطراف دارد و کارهای عمرانی آن تا پایان سال شروع می‌شود و دیگر نقطه در جاده شهید کلانتری واقع است.

جلیلی ادامه داد: محل ترمینال سوم هنوز مشخص نشده است و میزان اعتبار مورد نیاز با توجه به بررسی‌هایی که در حال انجام برای قیمت‌گذاری روی زمین‌های اطراف ترمینال است، مشخص می‌شود.

وی اضافه کرد: برای بازسازی ترمینال فعلی در حال عقد قرار داد با قرارگاه نیروی انتظامی هستیم تا عملیات بازسازی این قرارگاه هرچه سریع‌تر انجام گیرد.

جلیلی بیان داشت: در حال حاضر سه میلیارد ریال برای بازسازی ترمینال کنونی تخصیص داده شده است و امیدواریم در دور دوم سفر ریاست جمهوری به این شهر شاهد اختصاص اعتبارت چشم‌گیرتری برای سرعت بخشیدن به عملیات باشیم.

