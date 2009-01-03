  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

مبانی جامعه‌شناختی انقلاب اسلامی بررسی می‌شود

مبانی جامعه‌شناختی انقلاب اسلامی بررسی می‌شود

شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی در جلسه خود طرحنامه "مبانی جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی انقلاب اسلامی" را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته مدیر گروه مذکور این طرحنامه به دلیل حائز بودن سطح بالای علمی و موارد مورد نظر شورای علمی گروه به تصویب رسید.

طرحنامه «مبانی جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی انقلاب اسلامی» از جانب دکتر محمد رضا ضمیری ارائه شده است.

کد مطلب 811161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها