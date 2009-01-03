به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته مدیر گروه مذکور این طرحنامه به دلیل حائز بودن سطح بالای علمی و موارد مورد نظر شورای علمی گروه به تصویب رسید.

طرحنامه «مبانی جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی انقلاب اسلامی» از جانب دکتر محمد رضا ضمیری ارائه شده است.

