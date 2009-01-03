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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۵۶

65 ایده نو به گروه کارشناسی ایده های نو منابع طبیعی گیلان رسید

65 ایده نو به گروه کارشناسی ایده های نو منابع طبیعی گیلان رسید

رشت - خبرگزاری مهر: دبیر داخلی گروه کارشناسی ایده های نو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان از ارسال 65 ایده نو منابع طبیعی به این گروه خبر داد.

علی امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسیهای اولیه نشان داده که این ایده ها حاوی راهکارها و مطالب ارزنده ایست که می تواند موجب ارتقاء عملکرد این اداره کل شود.

وی همچنین از تشکیل چهارمین جلسه ایده های نو منابع طبیعی دراستان گیلان خبرداد و عنوان کرد: این جلسات با هدف ارتقاء عملکرد و جذب راهکارهای موثر و بهتر در تدوین برنامه پنجم توسعه در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اهم فعالیتهای گروه کارشناسی ایده های نو منابع طبیعی و آبخیزداری استان شامل اطلاع رسانی در سطوح کارکنان، دانشگاهها، تشکلهای غیر دولتی، ادارات مرتبط، عموم مردم طبیعت دوست بویژه مجریان و بهره برداری طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری، برگزاری نشستهای توجیهی، جمع آوری و بررسی ایده های دریافت شده، پردازش اولیه بر مبنای شاخصهای مربوطه و...است.

امیدی در ادامه یادآورشد: دوستداران طبیعت و کارشناسان خلاق می توانند ایده های نو و تازه خود را با اعلام راهکارهای اجرایی، به آدرس www.idea.guilan.ir و یا به دبیرخانه ایده های نو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان ارسال کنند.

کد مطلب 811165

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