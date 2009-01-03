اجرای طرح پزشکان و داروخانه ‌های معین در استان مرکزی

داوود علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هدف از اجرای این طرح کم کردن فاصله خدمات‌ رسانی بین شهرها و افزایش کیفیت خدمات در این مناطق است.

وی با اشاره به اینکه 15 بیمارستان در استان مرکزی وجود دارد، گفت: سه بیمارستان مربوط به خدمات درمانی است که 65 درصد موارد بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) اراک و 35 درصد در بیمارستانهای غیر تامین اجتماعی است.

وی اظهار داشت: مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی استان مرکزی دارای 15 پزشک عمومی و 15 پزشک متخصص است از لحاظ جمعیت زیرپوشش و تعداد پزشک نسبت به سایر استان های کشور از جایگاه مناسبی برخوردار است.

علیمحمدی با بیان اینکه 15 تخت به بیمارستان شهید چمران اضافه شده، افزود: درمانگاه تخصصی شماره سه جهانگیری نیز به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.

مدیردرمان اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی در قسمت رادیولوژی و سونوگرافی ضعف دارد و جزو آخرین استان های کشور است، گفت: راه اندازی سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی (ره) با ورژن بالا و قابلیت تهیه انژیو قلب، کلیه و مغز نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون پنج میلیون و 600 هزار مراجعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مراکز خدمات درمانی تامین اجتماعی استان مرکزی انجام شده که از این تعداد سه میلیون و یکصد هزار مورد ‌در بخش درمان غیرمستقیم و در بخش درمان مستقیم دو میلیون و 500 هزار مورد ویزیت صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: 68 هزار مورد بستری، 10 هزار مورد جراحی و شش هزار مورد فیزیوتراپی نیز طی این مدت انجام شده است.