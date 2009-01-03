40 عکس برتر در جشنواره نماز و نیایش معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر اجرایی جشنواره ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: پس از اتمام فراخوان سومین جشنواره نماز و نیایش به روایات دوربین 342 قطعه عکس از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت 40 طعه عکس با نظر داوران به مرحله نهایی جشنواره راه پیدا کرد.



رضا ابوذر افزود: این عکس‌ها جز عکس‌های برتر جشنواره هستند که پس از بررسی مجدد سه قطعه عکس به عنوان عکس برگزیده انتخاب و به در جشنواره معرفی می‌گردد.



وی با اشاره به عکس‌های برگزیده گفت: پنج اثر از امیر حسامی نژاد، دو اثر از علیرضا فرزین، حسین ونکی فراهانی، حسین علیزاده موحد، حجت الله عطایی، مهدی سلیمانی و مجید ایرانی از قم به مرحله پایانی جشنواره رسیدند.



ابوذر اظهارداشت: همچنین اثر نماز از رحیم بهمنی از تبریز، دو اثر فقط او و پرستش از حمید رضا بازگانی از زنجان، مرد رزمنده از غلامحسین شکرانی مقدم از اردبیل و سه اثر طواف، قله تفتان و گرداب عشق از داود عامری از گرگان جزو عکس های راه یافته به مرحله نهایی رسیدند.



مدیر اجرایی سومین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین آثار استغاثه از علیرضا عطاریانی، چهار اثر نماز صبح، سجده، مناجات با خدا و نماز جمعه از قدیر وقاری، دو اثر استجابت و لیله القدر از محمود بازدار از مشهد را نیز از دیگر آثار راه یافته به مرحله پایانی عنوان کرد.



وی افزود: پنج اثر داود کهن ترابی از کرج و یک اثر از حسین آقا محمدی از تهران به مرحله نهایی راه پیدا کردند.



ابوذر حرم یار از حامد نیرومند قوچانی از قوچان و یک اثر از جعفر بزمیان از کاشان را نیز از دیگر آثار برتر معرفی کرد.

وی گفت: سه اثر سجده بر میهن و زیارت نامه از امیر قادری، به نماز از فاخته جلالی نژاد، سجده بر عشق از علی صاحب الزمانی و اقتدا از حمیدرضا مجیدی نیز از اراک به بخش نمایشگاهی جشنواره راه یافتند.



سومین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین از 23 لغایت 26 دی ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی مریم قم برگزار می‌شود.