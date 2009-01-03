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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۴۱

لغو بازیها به صنعت مس رفسنجان لطمه می زند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت مس رفسنجان با اشاره به لغو بازی های لیگ جام آزادگان گفت: برنامه ریزی غلط فدراسیون فوتبال مس رفسنجان را یک ماه از بازی های لیگ دور کرده است.

اکبر زبر دست در گفتگو با مهر اظهار داشت: کیفیت بازی صنعت مس رفسنجان به دلیل لغو بازی های درهفته های اخیر پایین آمده است.

وی تصریح کرد: سه3بازی صنعت مس رفسنجان تاکنون لغو شده است و قریب به یک ماه تیم هیچ بازی برگزار نکرده است که همین مسئله بازیکنان را از شرایط بازی دور کرده است.

زبردست افزود: فدراسیون فوتبال با لغو بازی های لیگ آزادگان به تیمها ضربه می زند که باید در این خصوص دقت بیشتری از سوی برنامه ریزان صورت پذیرد.

وی افزود: از سه بازی لغو شده درهفته های اخیر تنها سه امتیاز بازی با دیهیم اهواز به مس داده شده است.

زبر دست گفت: در ادامه لیگ نیز به دلیل فشرده شدن بازی های مس رفسنجان نمی توانیم طبق روال عادی سایر تیمها در لیگ شرکت کنیم و به ناچار باید به صورت فشرده بازی ها را برگزار کنیم.

 

کد مطلب 811173

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