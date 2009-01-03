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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۴۲

پیگیری روند رخداد شب یلدای دانشگاه هرمزگان در کمیته تخلفات اداری کارکنان

پیگیری روند رخداد شب یلدای دانشگاه هرمزگان در کمیته تخلفات اداری کارکنان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: در پی صدور احکام تعلیق موقت از تحصیل به مدت یک ترم برای 8 تن از دانشجویان دانشگاه هرمزگان در پی رخدادهای شب یلدا در این دانشگاه از سوی کمیته انضباطی به تخلفات مسئول برگزاری مراسم نیز در کمیته تخلفات اداری این دانشگاه رسیدگی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس و بنابر اعلام دانشگاه جامع هرمزگان، با توجه به حساسیت و پیگیریهای مدیریت دانشگاه در این زمینه و تلاش مسئولین دانشگاه، پس از بررسی های انجام شده در این قالب و با توجه به شواهد و مدارک پس از احضار چندین تن از دانشجویان متخلف در جلسه کمیته انضباطی این دانشگاه که در تاریخ 7 دیماه منجر به صدور حکم تعلیق موقت از تحصیل به مدت یک ترم و محرومیت از تسهیلات رفاهی برای 6 نفر از دانشجویان پسر و دو تن از دانشجویان دختر شد، دانشگاه مسئول برگزاری مراسم را نیز به کمیته تخلفات اداری کارکنان معرفی کرده است.

همین طور، دانشگاه هرمزگان شمار دیگری از دانشجویان را نیز که در رخداد شب یلدا در این دانشگاه نقش داشته اند را نیز شناسایی و به زودی در خصوص این افراد نیز تصمیمات انضباطی اتخاذ خواهد کرد.

 

 

کد مطلب 811176

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