تکذیب ایجاد پوشش ویژه برای دانشجویان / با کمبود فارغ التحصیل پزشکی مرد مواجهیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در حاشیه نشست خبری نخستین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی در خصوص آیین نامه پوشش دانشجویی گفت: پوشش ویژه برای دانشجویان علوم پزشکی نداریم.

وی افزود: دانشجویان نیز مانند سایر اقشار جامعه اصول و عرف را رعایت می کنند اما نکته ای که در مورد دانشجویان علوم پزشکی وجود دارد این است که این دانشجویان در فضاهایی خاص بیمارستانی، درمانگاهی و اورژانس حضور دارند و در این محیط ها ملزم به رعایت اخلاق حرفه ای هستند.

وزیر بهداشت گفت: به طور نمونه در فضاهای درمانی و بیمارستانی افراد ملزم به رعایت قوانین و اصول خاصی هستند که کوتاه بودن ناخن یکی از این اصول است. ثابت شده است که ناخن بلند 50 درصد میزان انتقال عفونت را افزایش می دهد و در همه جای دنیا نیز بر این موضوع تاکید شده است.

وی اضافه کرد: این نکات در مورد کفش مورد استفاده و یا روپوش پزشکی و ضرورت پاکیزگی این لباس در محیط درمانی مصداق دارد.

طراحی کد لباس برای دانشجویان و سایر پرسنل درمانی با همکاری معاونتهای سلامت، دانشجویی و آموزشی

باقری لنکرانی با اشاره به کد لباس برای دانشجویان و سایر پرسنل درمانی مجموعه وزارت بهداشت گفت: معاونتهای سلامت، دانشجویی و آموزشی یک کد لباس را با محوریت بحث سلامت تعریف کرده اند که این اصول نیز بر اساس این کد لباس ابلاغ شده است.

وی در خصوص وضعیت اجرای طرح انطباق در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: طرح انطباق از 14 سال پیش به صورت قانون مصوب مجلس اجرایی شده است و وزارت بهداشت نیز در این شورا عضویت دارد. واقعیت این است که در موضوع انطباق محوریت با چه موضوعی است. در وزارت بهداشت محوریت با حقوق بیماران است و هرگاه بیمار احساس کند که توسط فرد همگن باید معاینه شود این حق را باید برای او در نظر گرفت. البته در این میان اگر بی دقتی در این زمینه صورت گیرد تخلف است.

وضعیت مطلوب مهارت و دانش متخصصان زن

وزیر بهداشت اضافه کرد: در حال حاضر در حوزه رشته های تخصصی زنان و زایمان به نقطه خوبی رسیده ایم و با توجه به تربیت متخصص زنان در این رشته، خوشبختانه این افراد از نظر مهارت، دانش، خدمت رسانی در بیشتر مواقع بهتر از آقایان عمل می کنند و این همگنی موجب شده است که خدمت رسانی به زنان ارتقا پیدا کند.

وی یادآور شد: تخصص های دیگری هم که زنان در آن رشد بالقوه ای داشته اند موجب شده که خدمت رسانی به زنان افزایش یابد و در حال حاضر بیمارستان های مخصوص زنان نیز در کشور وجود دارد که در حال برنامه ریزی برای افزایش آن هستیم که بیمارستان های آرش و میرزا کوچک خان جزء این برنامه قرار دارند.

باقری لنکرانی با اشاره به اینکه نیازهای بهداشتی و درمانی زنان با مردان متفاوت است و این برنامه ریزی باید متناسب با این نیازها صورت گیرد، اظهار داشت: چالشهای پیش روی نیازهای بهداشتی و درمانی زنان موضوع شیوع سرطان سینه در میان زنان است.

با چالش کمبود فارغ التحصیل مرد در رشته های پرستاری و پزشکی مواجهیم

وی اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل اینکه 87 درصد فارغ التحصیلان رشته پرستاری زن هستند و در سال جاری تحصیلی نیز 65 درصد فارغ التحصیلان رشته پزشکی زن هستند، بیمارستانها دچار چالش کمبود پرستار و پزشک مرد هستند.

ساخت خوابگاه با حیاط مرکزی در 7 استان کشور

وزیر بهداشت درباره آخرین وضعیت ساخت خوابگاههای دانشجویی با حیاط شمرکزی یادآور د: خوابگاه با حیاط مرکزی در 7 استان کشور طراحی شده است و به زودی کار ساخت آنها آغاز می شود.

وی اضافه کرد: خصوصیت این خوابگاهها این است که فضای مطبوع تری برای دانشجویان به خصوص دانشجویان دختر ایجاد می کند. اصول شرعی و ضوابط مربوطه در این خوابگاهها بهتر رعایت می شود و به گونه ای فضاها مناسب سازی شده اند. در صورتی که دانشگاهها مشکل زمین نداشته باشند این گونه خوابگاهها به عنوان نقشه تیپ خوابگاههای دخترانه استفاده خواهد شد.

باقری لنکرانی همچنین با محکوم کردن جنایات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس در برابر مردم بی دفاع غزه از ارسال نامه هایی به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت و نماینده این سازمان در منطقه مدیترانه شرقی خبر داد و گفت: متاسفانه امکان ارسال نیروی کمکی از سوی ایران به غزه و آمدن مجروحان از غزه به ایران وجود ندارد و این امکان نیز هنوز ایجاد نشده است.

وی یادآور شد: همچنین در نامه ای به وزرای بهداشت همه کشورهای جهان بر این نکته تاکید شد که نظام سلامت نمی تواند در برابر این فاجعه انسانی ساکت بنشیند.

وزیر بهداشت در خصوص کمبود نیروی متخصص در مناطق محروم کشور نیز گفت: حضور نیروی متخصص در مناطق محروم به نسبت به سال 83 افزایش یافته است و تعداد آنها به یک هزار و 400 نفر افزایش یافت. در صورتی که متخصصی طرح نیروی انسانی خود را آغاز نکند اجازه طبابت در هیچ جای کشور را نخواهد داشت اما باید این نکته را مدنظر داشت که باید امکانات اولیه نیز برای حضور این متخصصان فراهم شود که در حال حاضر 3 برنامه حمایتی برای آنها در نظر گرفته شده است.

تشویق حضور متخصصان در مناطق محروم با درنظر گرفتن ظرفیت مازاد دستیاری

وی ساخت مسکن متخصصین در شهرهای زیر 100 هزار نفر، پیش بینی پرداخت ثابت از محل اعتبارات دانشگاهی به متخصصین و در نظر گرفتن سهمیه شرکت در آزمون دستیاری در قالب ظرفیت مازاد دستیاری را از برنامه های حمایتی برای حضور متخصصان در مناطق محروم برشمرد و افزود: سعی می شود که در تمامی بیمارستان های وزارت بهداشت تخصصهای 5 گانه ایجاد شود.

باقری لنکرانی در زمینه بودجه سال 88 وزارت بهداشت با تحلیل وضعیت بهداشت و درمان کشور یادآور شد: مشکلات طرح خودگردانی بیمارستانها، ناکافی بودن تعرفه بیمارستانی، عدم مدیریت درست منابع سازمانهای بیمه گر، ارائه نیازهای القایی بخش سلامت بخشی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان هستند و برای بودجه 88 نیز تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان مهمترین راهکار افزایش اثربخشی حوزه بهداشت و درمان مورد تاکید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته است.

رشد 35 درصدی سرانه دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در بودجه سال 88

وی از رشد 35 درصدی سرانه دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در بودجه سال 88 خبر داد و گفت: علی رغم اینکه بودجه هزینه ای 5 درصد رشد داشته اما سعی شده است که بخش سرانه دانشجویی و فرهنگی افزایش خوبی داشته است.

وزیر بهداشت در خصوص انتخابات نظام پزشکی نیز گفت: مهمترین نکته در انتخابات نظام پزشکی حضور چشمگیر و استقبال مشمولان است و متاسفانه در دوره قبل تنها 10 درصد مشمولان پای صندوق های رای رفته اند و امیدواریم این دوره بیشتر شرکت کنند. میزان رد صلاحیت شدگان نیز به نسبت دوره های قبل بسیار کمتر بوده است.