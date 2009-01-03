کنگره بین المللی دیابت در یزد برگزار می شود

سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در این کنگره جدیدترین یافته های علمی در خصوص پیشگیری از بروز دیابت، روشهای مناسب درمانی و جلوگیری از بروز عوارض جانبی این بیماری ارائه خواهد شد.

وی افزود: در این کنگره که به مدت سه روز برگزار خواهد شد، اساتید و پزشکانی از کشورمان و کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان، انگلستان، پاکستان و ترکیه حضور خواهند داشت و تبادلات علمی ارزشمندی در این زمینه صورت می گیرد.

میرجلیلی با اشاره به محورهای این کنگره بیان داشت: عوامل خطر و غربالگری دیابت، مشاوره و آموزش، درمانهای جدید، تغییر شیوه های زندگی، روانشناسی دیابت، دیابت در دوران بارداری، دیابت 24 ساعته، اعضای در معرض خطر دیابت و ... محورهای اصلی کنگره خواهند بود.

وی مهلت ارسال مقاله به کنگره بین المللی دیابت را دوم اسفندماه اعلام کرد و بیان داشت: علاقمندان می تونند با مراجعه به سایت Congress. ssu.ac.ir اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کنند.

میرجلیلی همچنین از محققان، متخصصان و فوق متخصصان، پزشکان عمومی، کارشناسان پرستاری و آزمایشگاهی و دانشجویان خواست با مراجعه به این سایت برای شرکت در کنگره ثبت نام کنند.

کنگره بین المللی دیابت 21 تا 29 اردیبهشت ماه سال 88 در یزد برگزار می شود.