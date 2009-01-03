کنگره بین المللی دیابت در یزد برگزار می شود

سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در این کنگره جدیدترین یافته های علمی در خصوص پیشگیری از بروز دیابت، روشهای مناسب درمانی و جلوگیری از بروز عوارض جانبی این بیماری ارائه خواهد شد.
وی افزود: در این کنگره که به مدت سه روز برگزار خواهد شد، اساتید و پزشکانی از کشورمان و کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان، انگلستان، پاکستان و ترکیه حضور خواهند داشت و تبادلات علمی ارزشمندی در این زمینه صورت می گیرد.
میرجلیلی با اشاره به محورهای این کنگره بیان داشت: عوامل خطر و غربالگری دیابت، مشاوره و آموزش، درمانهای جدید، تغییر شیوه های زندگی، روانشناسی دیابت، دیابت در دوران بارداری، دیابت 24 ساعته، اعضای در معرض خطر دیابت و ... محورهای اصلی کنگره خواهند بود.
وی مهلت ارسال مقاله به کنگره بین المللی دیابت را دوم اسفندماه اعلام کرد و بیان داشت: علاقمندان می تونند با مراجعه به سایت Congress. ssu.ac.ir اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کنند.
میرجلیلی همچنین از محققان، متخصصان و فوق متخصصان، پزشکان عمومی، کارشناسان پرستاری و آزمایشگاهی و دانشجویان خواست با مراجعه به این سایت برای شرکت در کنگره ثبت نام کنند.
کنگره بین المللی دیابت 21 تا 29 اردیبهشت ماه سال 88 در یزد برگزار می شود.
نظر شما