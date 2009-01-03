قالیباف: مردم تهران نمی توانند برای بهبود ترافیک 20 سال دیگر صبر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف امروز در حاشیه مراسم افتتاح بزرگراه آزادگان حدفاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه تهران- ساوه در جمع خبرنگاران گفت: این طرح که هم اکنون در دست بررسی است در جلوگیری از رشد بی رویه شهر و ساخت و ساز در شمال تهران تاثیر گذار خواهد بود و از راههایی است که بار ترافیکی آن محدوده را نیز کاهش می دهد.

وی افزود: ایجاد مسیر بزرگراههایی در منتهی الیه شمال شهر بر اساس طرح جامع شهری است و در حفظ تراز ممنوعیت ساخت و ساز در شمال تهران نقش دارد.

قالیباف در مورد حضور مدیران شهری در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: در این نشست که با اعضای کمیسیون امنیت ملی در ارتباط با موضوع ترافیک برگزار شد آنها گزارشی از مجموع روند کارهای انجام شده دریافت کردند و همچنین با اعداد و ارقام نیز آشنا شدند تا پیگیریهایی در مرود تبصره 13 و حمل و نقل عمومی انجام دهند و همچنین در مورد طرح راهبردی برای حل مشکلات ترافیکی تهران نیز صحبت شد.

وی در ادامه گفت: امیدواریم بر اساس مصوبه مجلس که این امکان را برای همه شهرداریها و از جمله شهرداری تهران فراهم کرده تا از صندوق ذخیره ارزی برای حل مشکلات شهر برداشت کنند این اتفاق تا پایان سال بیفتد و از این فرصت قانونی استفاده کنیم.

قالیباف در مورد جلسه سران سه قوه و موضوع مشکل ترافیک تهران در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفت : در این جلسه به این تصمیم رسیدند که شهرداری تهران طرح خود را برای حل مشکل ترافیک در جلسه سران سه قوه مطرح کند تا مورد بررسی قرار گیرد .

شهردار تهران با اشاره به این که این تصمیم هنوز به طور رسمی بیان نشده اظهار کرد: با مطرح شدن این طرح آمادگی داریم تا هروقت جلسه ای گذاشته شود طرح را ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه این طرحی است که بر اساس چشم انداز شهر تهران پیش بینی شده است گفت : مردم تهران نمی توانند تا 20 سال دیگر برای حل مشکل ترافیک صبر کنند و این مشکلی است که باید در زمان مشخص و معقولی برطرف شود و این طرح در حین این که در چارچوب طرح چشم انداز است و با پشتیبانی آن باید انجام شود ظرف مدت 4 سال ترافیک تهران را به نقطه ای قابل تحمل می رساند .

قالیباف با تاکید بر اینکه مشکل ترافیک تهران حل شدنی است تصریح کرد: در شهرهای بزرگ دنیا با وجود تمام امکانات مشکل ترافیک نیز وجود دارد اما این که بگوییم مشکل ترافیک حل شدنی است به این معنی که هر کس از هر کجا بخواهد برود این اتفاق نمی افتد، اما ترافیک قابل قبول و قابل پیش بینی می شود .

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات یکی از اعضای شورا مبنی بر نحوه پاسخگویی شهرداری و مناطق به مسائل و همچنین اظهارات رئیس شورا در مورد سیستم اداری شهرداری که آن را زنگ زده خوانده بود با بیان اینکه شورای شهر حتما باید بر کار شهرداری نظارت و انتقاد کند و ما نیز آز آن استقبال می کنیم گفت: با صراحت می گویم روندی که در مجموعه مدیریت شهری و شهرداری تهران در اصلاح بهبود روش در بخشهای شهرسازی، اداری، آی تی در حوزه عمرانی، مبارزه با مفاسد، ساده سازی برای حل مشکلات مردم حاکم است در هیچ مقطعی از مدیریت گذشته شهرداری رخ نداده و چنین روند رو به بهبودی هیچ وقت وجود نداشته است.

قالیباف در ادامه اظهارداشت: آمادگی داریم که این مسائل را در جلسه علنی وشورا به بحث گذاشته و با عدد و رقم نیز توضیح دهیم البته اشکالاتی نیز وجود دارد و این حق شوراست که در مورد آن سوال کند مخصوصا وقتی که سوالشان کتبی است ما هم کتبی پاسخ میدهیم .

شهردار تهران با تاکید بر این که به هیچ وجه با کمبود بودجه در شهرداری تهران مواجه نیستیم گفت : در بخش عمران نیز نه تنها در هشت ماهه ابتدای سال صد در صد بودجه را گرفتند بلکه در نقدینگی نیز با 115 درصد رشد مواجه بودیم.

وی با بیان این که بحران اقتصادی در دنیا وجود دارد که به دنبال آن در وضعیت اقتصادی کشور اثر نامطلوب خواهد گذاشت و درآمد نفت نیز در وضع اقتصادی کشور به طور حتم اثر نامطلوب می گذارد، افزود : من به عنوان مدیر شهر اینجا هستم که همه بحران ها را حل و فصل کنم تا بحرانی متوجه شهرداری نشود .

شهردار تهران در مورد اهمیت تعامل با مطبوعات نیز اظهار کرد : ما تعامل با مطبوعات را قبول داشته ، داریم و خواهیم داشت که این هم از سر باور است نه از سر ناعلاجی و هر چه این ارتباط عمیق تر باشد و کار کارشناسی انجام شود حتما برای شهر می تواند موثر باشد .

وی با بیان این که پیشنهادهای ارائه شده در مرکز 1888 نیز در بسیاری از مواقع کارساز است گفت : بارها گفته ام ما به عنوان شهرداری و من به عنوان شهردار تهران نه از کسی شکایت کردیم ، نه شکایت می کنیم و نه خواهیم کرد البته از این بحث نیز گاهی اوقات اجحاف های غیر منطقی نیز به ما شده است .

قالیباف در مورد نورپردازی در بزرگراه آزادگان نیز گفت: وظیفه تامین نور و روشنایی خیابان ها ، معابر و بزرگراه ها به عهده وزارت نیروست و آن ها این کار را انجام می دهند.

وی با بیان این که دو جلسه نیز با آن ها در این مورد برگزار کرده ایم ، افزود: گاهی مسئولان می گویند کسری بودجه داریم و شما در این زمینه به ما کمک کنید اما ما واقعا وظیفه نداریم که از پول شهرداری برای روشنایی هزینه کنیم ، اما گاهی که مساله سر جان مردم بوده است ، شهرداری در این حوزه نیز در بخش کابل کشی کمک کرده است ، خوب است که این مساله را از وزارت نیرو بخواهید و خواهش ما نیز از این عزیزان این است که به بحث روشنایی را که به ایمنی و جام مردم مربوط است توجه کنند و امیدواریم که آن ها بتوانند پا به پای توسعه عمرانی شهر روشنایی معابر را نیز تامین کنند.

قالیباف گفت: مطمئن باشید در زمان مدیریت من در شهر تهران به هیچ واحد بدون پارکینگی پایان کار نمی دهیم و یا نبود پارکینگ را تبدیل به پول نمی کنیم و صدور پروانه نیز منوط به تامین پارکینگ است حتی در مراکز عمومی به اندازه تعداد کارکنان و هم مراجعینی که به آن جا آمد و شد می کنند باید پارکینگ وجود داشته باشد.