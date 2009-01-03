به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهرداد تقی زاده مشاور عالی شهردار تهران در امور حمل و نقل و ترافیک با اعلام این مطلب اظهارداشت: در حال حاضر اغلب مسئولان و عموم مردم به اهمیت مترو باور دارند و استقبال از مترو نشان داده شهروندان از سرویس خوب ارائه استقبال می کنند.

وی افزود: ایمن بودن، سالم بودن و داشتن برنامه زمانی که برنامه ریزی را برای مردم ممکن می کند از جمله قابلیتهای مترو محسوب می شود.

تقی زاده با اشاره به اینکه تهران با دو مشکل ترافیک سنگین و آلودگی شدید هوا مواجه است تصریح کرد: در حال حاضر توسعه مترو از نان شب واجب تر است و باید دولت دست به دست شهرداری تهران داده و توسعه مترو را جدی بگیرد.

مشاور عالی شهردار تهران با تاکید بر این که مترو اولویت اول مدیریت شهری است اضافه کرد: از ابتدای امسال حدود 12 کیلومترمترو ساخته شده و علاوه بر وضعیت مناسب ساخت مترو، بهره برداری و نگهداری از مترو نیز بسیار مطلوب است.

تقی زاده تمیزی، زیبایی و نظم متروی تهران را با بهترین متروهای دنیا قابل مقایسه دانست و گفت: در مجموعه مسئولان تصمیمگیرنده توجه لازم به مترو وجود ندارد در حالی که وقت کشی در توسعه مترو به صلاح کشور نیست.

وی با بیان اینکه به گمانم بی توجهی به مترو از آنجا سرچشمه می گیرد که مسئولان خود از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنند گفت: اگر مسئولان از مترو استفاده می کردند و کارآیی این سیستم و استقبال مردم از آن را از نزدیک می دیدند قطعاً همکاری و همراهی بیشتری از توسعه مترو به عمل می آورند.