متوسط دستگیری یک توزیع کننده خرد مواد مخدر سالی 10 بار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد کشفی افزود: البته قاچاقچیانی هم بوده اند که بالای این میزان دستگیر و سپس آزاد شده اند. طوری که ما موردی داشتیم که 25 بار در سال دستگیر شده بود و این بالاترین آمار در این زمینه است و حداکثر دستگیریهای ما در سال همین 25 بار در سال بوده است.

وی تصریح کرد: بیش از 95 درصد دستگیریهای ما در حوزه کشفیات مواد مخدر مربوط به خرده فروشان بوده که در همان روزهای اول دستگیری آزاد می شوند و علت این موضوع به بخشنامه سازمان زندانها باز می گردد که در جهت سیاست زندان زدایی اتخاذ شده است.

معاون مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره به چگونگی آزادی قاچاقچیان مواد مخدر از زندان که بیشترین میزان خرید و فروش مواد مخدر توسط آنها صورت می گیرد اظهار داشت: بیشتر قاچاقچیان با سپردن اسناد جعلی به زندان از آن فرار کرده و این موضوع باعث می شود این تصور در جامعه به وجود بیاید که مشکل از جانب پلیس است.

کشفی افزود: مسئولیت شناسایی و دستگیری توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر با ما بوده و در این زمینه ما امسال بیشترین آمار دستگیری را داشتیم ولی پیگیری آن با مقامات قضایی است و همین موضوع آزادی خرده فروشان که این روزها بسیار در مورد آن صحبت می شود در زمان تحویل متهمان به زندان اتفاق می افتد.

53 درصد دستگیر شدگان دارای سوابق متعدد هستند

معاون مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره به سوابق دستگیرشدگان مواد مخدر گفت: 53 درصد افرادی که روزانه دستگیر می شوند دارای سوابق متعدد در زمینه خرید و فروش مواد مخدر هستند و تنها 47 درصد آنها برای اولین بار دستگیر می شوند.

کشفی افزود: در سال جاری تعداد دستگیر شدگان مواد مخدر 49 هزار و 246 نفر بودند که این تعداد در سال گذشته 34 هزار و 107 نفر بوده و ما امسال 15 هزار و 139 نفر افزایش تعداد دستگیر شدگان داشته ایم.

وی همچنین به میزان کشفیات مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در نه ماه سال جاری بالغ بر 7 تن و 298 کیلو کشفیات مواد مخدر داشتیم که این میزان در سال گذشته 5 تن و 192 کیلو بوده که گویای این است که کشفیات مواد مخدر در سال جاری 41 درصد افزایش داشته است.

معاون مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان این مطلب که بیشتر دستگیر شدگان مصرف مواد مخدر کراکی بودند گفت: بیشترین تعداد افرادی که در زمینه مصرف مواد مخدر دستگیر می شوند کراکی هستند و علت مصرف آن تغییر الگوی مصرف از سنتی به صنعتی است و 38 درصد افرادی که در تهران دستگیر شده اند در رابطه با کراک بوده است.