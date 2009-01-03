شمار تختهای گردشگری گلستان 99 درصد رشد یافته است

فریدون فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش دولتی و خصوصی تعداد تختهای استان از 541 تخت به سه هزار و 54 تخت رسیده است.

وی اظهار داشت: تعداد اتاقهای واحدهای اقامتی نیز از 641 اتاق به یکهزا ر و 208 اتاق با 97 درصد رشد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان اشتغالزایی در این بخش 750 نفر بود که اکنون با 137 درصد رشد به یکهزار و 773 نفر رسیده است.

به گفته فعالی، در حال حاضر 26 طرح احداث تاسیسات گردشگری شامل هتل، مهمانپذیر، مجتمع اقامتی، پذیرایی - تفریحی توریستی با پیشرفت فیزیکی 10 تا 80 درصد از سوی بخش خصوصی در استان در حال اجرا است.

سرپرست میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: در مجموع 796 هزار و 780 میلیون ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شد.

وی یادآورشد: تعداد 16 واحد تاسیسات گردشگری با ارایه تسهیلات 64 هزار میلیون ریال با ظرفیت اشتغال 370 نفر نیز در این استان احداث شده است.

وی عنوان کرد: پرونده متقاضیان سرمایه گذاری در بخش گردشگری و معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات تشکیل شده که هم اینک در مرحله استعلام از دستگاه های مربوطه قرار دارند.

فعالی افزود: استان گلستان در مسیر رشد همه جانبه و پایدار صنعت گردشگری قرار گرفته است.