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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۵۳

شمار تختهای گردشگری گلستان 99 درصد رشد یافته است

شمار تختهای گردشگری گلستان 99 درصد رشد یافته است

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: شمار تختهای اقامتی و گردشگری طی سه سال اخیر در استان 99 درصد رشد یافته است.

فریدون فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش دولتی و خصوصی تعداد تختهای استان از 541 تخت به سه هزار و  54 تخت رسیده است.

وی اظهار داشت: تعداد اتاقهای واحدهای اقامتی نیز از 641 اتاق به یکهزا ر و 208 اتاق با 97 درصد رشد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان اشتغالزایی در این بخش 750 نفر بود که اکنون با 137 درصد رشد به یکهزار و 773 نفر  رسیده است.

به گفته فعالی، در حال حاضر 26 طرح احداث تاسیسات گردشگری شامل هتل، مهمانپذیر، مجتمع اقامتی، پذیرایی - تفریحی توریستی با پیشرفت فیزیکی 10 تا 80 درصد از سوی بخش خصوصی در استان در حال اجرا است.

سرپرست میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: در مجموع  796 هزار و 780 میلیون ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شد.

وی یادآورشد:  تعداد 16 واحد تاسیسات گردشگری با ارایه تسهیلات 64 هزار میلیون ریال با ظرفیت اشتغال 370 نفر نیز در این استان احداث شده است.

وی عنوان کرد: پرونده متقاضیان سرمایه گذاری در بخش گردشگری و معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات تشکیل شده که هم اینک در مرحله استعلام از دستگاه های مربوطه قرار دارند.

فعالی افزود: استان گلستان در مسیر رشد همه جانبه و پایدار صنعت گردشگری قرار گرفته است.

کد مطلب 811185

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