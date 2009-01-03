طراحی و اجرای سه بزرگراه جدید در تهران تا پایان سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف امروز در مراسم افتتاح بزرگراه آزادگان حدفاصل بزرگراه فتح تا بزرگراه تهران-ساوه افزود: با توجه به این که بزرگراههای شمال تهران از کیفیت لازم برای جابجایی خودروها به دلیل حجم بالای آنها برخوردار نیستند و حجم بالای ترافیک آنها را از نقش بزرگراهی خارج کرده اجرای این طرح هم به حل مشکل ترافیک در این محدوده کمک می کند و هم برای مسائل محیط زیست شهری و حفظ دامنه جنوبی البرز و جلوگیری از ساخت و سازها در آن نقش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این ساخت و سازها و بزرگراهها به تنهایی نمی توانند ترافیک تهران را حل کنند گفت : ترافیک تهران نیازمند طرح همه جانبه ای است که امیدوارم در فرصت مناسب این طرح را به دولت و مجلس ارائه داده و در اختیار مردم بگذاریم .

شهردار تهران خاطرنشان کرد: اگر دولت تصمیمی برای اجرای این طرح همه جانبه بگیرد و این وظیفه به شهرداری تهران محول شود معتقد هستیم در زمانبندی مشخصی که آن را چهار ساله پیش بینی کرده ایم می تواند بخشی از مشکلات ترافیک را حل کند که این مسئله نیز بر روح و روان مردم تاثیر بسیاری گذاشته است.

قالیباف با اشاره به احداث کمربندی آزادگان گفت: امیدوارم ادامه کار را تا پایان سال آینده به اتمام برسانیم.

وی با بیان اینکه برخی مسیر کندرو واقع در این محدوده را کمربند اصلی شهر تهران تصور می کنند افزود: مسیری که هم اکنون در حال احداث است کمربند اصلی شهر است و تلاشمان نیز این است که بر اساس طرح جامع شریانهای اصلی شهر مخصوصا شریانهای شرقی-غربی و شمالی-جنوبی را به اتمام برسانیم تا افرادی که قصد عبور ازغرب و شرق تهران را دارند و در واقع از شرق و غرب کشور به تهران وارد شده به راحتی و بدون ایجاد مزاحمت برای ترافیک پایتخت از آن عبور کنند.

شهردار تهران با اشاره به برنامه سال 88 گفت: برآوردها به گونه ای خواهد بود که مسیر شمال به جنوب بزرگراهها تا پایان سال آینده تمام شود، مخصوصا بزرگراه یادگار امام و امام علی (ع) که دروازه های شمالی شهر است. همچنین تونل توحید نیز تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.