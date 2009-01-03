به گزارش خبرگزاری مهر، "ابراهیم شاهین" مدیرعامل «تی.آر.تی»‌ در گفت وگو با روزنامه «حریت» با اعلام این که در 12 روز اول ماه محرم همه روزه به مدت 10دقیقه برنامه‌های ویژه ماه محرم پخش خواهد شد گفت: در 10روز اول محرم از ریش‌سفیدان علوی ترکیه برای برشمردن محاسن ماه محرم در طول برنامه‌های صبح شبکه اول «تی.آر.تی» ‌دعوت به عمل خواهد آمد.

به گفته شاهین، در این ماه همچنین برنامه‌هایی در ارتباط با کربلا و وقایع مربوط به آن نیز پخش خواهد شد.

وی که سال گذشته به مدیریت عامل تی.ار.تی برگزیده شده است، تهیه برنامه برای ماه محرم را آرزوی یکساله خود خواند و گفت: ‌از یکسال قبل تاکنون در پی تهیه برنامه‌های ویژه برای ماه محرم بوده‌ام.

لازم به ذکر است برخی گروه‌های علوی ترکیه در روزهای گذشته از سازمان تی.آر.تی خواهان تهیه و پخش روزانه یک ساعت برنامه در ماه محرم شده بودند.

ماه محرم و حادثه کربلا در سال‌های اخیر مورد توجه سازمان امور دیانت ترکیه نیز بوده است و ائمه جمعه ترکیه در این ماه در خطبه‌های نماز جمعه به حادثه کربلا می‌پردازند.

اهل بیت(ع) در میان تمامی مسلمانان ترکیه اعم از شیعیان، علویان و اهل تسنن از مرتبه‌ای بالا و مقدس برخورداند و دوستداران خاندان پیامبر اکرم در این کشور در ایام ماه محرم به شیوه‌های مختلف به مراسم مربوط به این ماه می‌پردازند.





