"ققنوس" در دو شماره آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "ققنوس" با یادداشتی در باب احیای سینمای دفاع مقدس آغاز می‌شود و در ادامه می‌پردازد به حرف‌های وزیر ارشاد درباره بازخوانی تاریخ دفاع مقدس.

گفتگو با محمدرضا شرف‌الدین مدیر عامل انجمن سینمای دفاع مقدس، گپی با حسن برزیده، حرف‌های ابراهیم حاتمی‌کیا و یادداشتی درباره آثار وی، درباره یوسف جمادی فیلمساز دفاع مقدس و تفاوت‌های سینمای جنگ ایران و جهان و گزارش تصویری از فلسطین اشغالی و قدس در بخشی دیگر منعکس شده است.

روایت‌های صادق سینمایی، سینمای استاندارد از منظر سینماگران ایرانی، استانداردهای سینمای دفاع مقدس، نامه‌هایی از خط مقدم، مطلبی درباره تروریست‌هایی که آمریکا ترتیب می‌کند، معرفی 14 فیلم جنگی و مقاله‌ای به بهانه سقوط هواپیمای C-130 فرماندهان جنگ به کار این شماره پایان می‌دهد.

شماره 33 و 34 نشریه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس "ققنوس" ویژه آبان و آذر 87 به صاحب امتیازی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و مدیر مسئولی محمدرضا شرف‌الدین در 32 صفحه منتشر شده است.