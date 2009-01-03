کاهش آلودگی نوری در شهرها به بهانه سال نجوم

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان بر این باورند که در حدود یک پنجم از جمعیت زمین به دلیل آلودگی نوری شدید ناشی از لامپ های خیابانها و ساختمانها قادر به مشاهده راه شیری نخواهند بود. به همین دلیل دانشمندان در حال به راه انداختن پروژه ای جدید به نام "آگاهی از آسمان تاریک" هستند.

هدف از اجرای این پروژه کاهش میزان آلودگی نوری در جهان و همچنین مشارکت مردمی در اندازه گیری این نوع از آلودگی در قسمتهای مختلف جهان به عنوان بخشی از سال 2009 سال بین المللی نجوم اعلام شده است. به گفته دانشمندان کاهش نور در شبها می تواند در حفظ انرژی، محافظت از محیط زیست و سلامت انسانها و آشتی آنها با عالم فضا موثر واقع شود.

بدون داشتن منظری مستقیم از ستاره ها به دلیل وجود آلودگی نوری، علاوه بر آشفتگی محیطی و آسیب به محیط زیست، نوع بشر از قسمت عظیمی از جهان جدا مانده و از درک دقیق عظمت جهان و کوچکی زیستگاه خود در برابر این عظمت محروم خواهد ماند.

نمونه بارز آسیب زیست محیطی این نوع از آلودگی مرگ میلیونها پرنده به دلیل انحراف از مسیر اصلی به واسطه نورهای متحرک و همچنین حرکت بچه لاکپشتهای دریایی به سمت شهرها به دلیل گمراه شدن آنها به واسطه نورهای شهری است.

بر اساس گزارش ویرد، به همین دلیل برخی از شهرها و کشورها قوانینی را به منظور کنترل این آلودگی مقرر کرده اند برای مثال می توان به قوانین شهر نیویورک در استفاده از حسگرهای خاص تاریکی- روشنایی در ساختمانها اشاره کرد. همچنین طبق برنامه ای شهروندان شهر تورنتو موظفند طی فصل مهاجرت پرندگان نور ساختمانهای خود را در طول شب خاموش کنند.

برنامه آگاهی از آسمان تاریک در سال 2009 می تواند علاوه بر آشنایی قسمت اعظمی از ساکنان زمین با انواع ستاره ها و کهکشان راه شیری، هوشیاری عمومی را در رابطه با تاثیرات آلودگی نوری افزایش دهد.