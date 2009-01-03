سوانح و آتش سوزی در کرمان 11درصد کاهش یافته است

علی کردی در گفتگو با مهر اظهار داشت: دلیل عمده کاهش تعداد سوانح مختلف طی ماه گذشته در کرمان برگزاری دوره های آموزشی و توجه مردم به هشدارهای ایمنی می باشد.

وی تصریح کرد: طی ماه گذشته 81عملیات مختلف در آتش نشانی کرمان انجام شده که 54مورد اطفای حریق و 27مورد نیز مربوط به امداد رسانی بوده است.

وی گفت: در زمینه آتش سوزی 36مورد آتش سوزی ها عمدی بوده است که بیشتر مربوط به آتش سوزی مراکز زباله، جنگل و درختان و درمواردی هم منازل مسکونی بوده است.

کردی گفت: در صورت اطلاع رسانی بیشتر به مردم و آگاهی جامعه نسبت به دوری از رفتارهای خطر آفرین این حوادث کاهش خواهد یافت که باید در این راستا درجامعه فرهنگ سازی صورت پذیرد.

مدیر عامل آتش نشانی کرمان اضافه کرد: طی یک ماه گذشته در سوانح مختلف 29نفر مجروح شدند.

وی با اشاره به شروع ایام عزاداری در ماه محرم افزود: با توجه به فصل سرما و استفاده از خیمه و تجمع جمعیت در مراکز عزاداری احتمال بروز آتش سوزی وجود دارد که در این زمینه مسئولان این مراکز باید دقت بیشتری نسبت به سالهای گذشته در راستای رعایت نکات ایمنی داشته باشند.

وی افزود: سیم کشی های نامناسب در خیمه ها و استفاده از وسایل گرمازا در این مکانها احتمال بروز آتش سوزی را در پی دارد.

