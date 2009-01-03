طرح های بهسازی و انتظام بخشی در حصارک کرج اجرایی شد

علی ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: منطقه حصارک پایین کلانشهر کرج نیاز به توجه ویژه مسئولان داشته که خوشبختانه در ماه گذشته این منطقه مورد توجه ویژه مدیران شهری و نیروی انتظامی قرار گرفته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اجرای طرح جهادی پاکسازی معابر سطح شهر، بهسازی و بازسازی بلوار شهید ایرانی، دیوارکشی اراضی حاشیه خیابان شهید ایرانی در جهت رعایت مسایل زیست محیطی و پیشگیری از تخلیه نخاله و زباله در حاشیه خیابان، لکه گیری و آسفالت معابر، توسعه و بهسازی پارک بسیج، تکمیل ساختمان آتش نشانی حصارک، ایجاد زمین چمن و تکمیل ورزشگاه شهدای گلشهر، جدولگذاری معابر، ساخت سرویس های بهداشتی، رنگ آمیزی و زیباسازی دیوارها و ... باعث رضایتمندی شهروندان و بهبود اوضاع منطقه شده است.

وی افزود: همچنین اقدامات گسترده فرماندهی انتظامی استان تهران نیز اقدامات ویژه ای جهت انتظام بخشی اجتماعی در راستای جمع آوری معتادان و ... نظم خاصی را به منطقه داده است که امید می رود با همکاری شهروندان و مسئولان امر این امنیت و بهسازی محیط تداوم داشته باشد.

حصارک یکی از مناطق جمعیتی کرج است که بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد.