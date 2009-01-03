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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۰۱

استاندارد سازی تاسیسات گردشگری در یزد آموزش داده می شود

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی استاندارد سازی تاسیسات گردشگری در یزد خبر داد.

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این کارگاه فردا با حضور 100 نفر از مدیران هتلها و مراکز اقامتی استان یزد برگزار خواهد شد.

وی افزود: این کارگاه آموزشی با همکاری شرکت آرمان اندیش ایساتیس به عنوان عامل تطبیق استانداردهای فنی است برگزار می شود.

سیفی محورهای آموزشی این کارگاه استاندارد سازی را تشریح مزایا و الزامات استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، تشریح شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری و ارزیابی هتلی، مزایای استقرار استاندارد سیستم هوشمند بهداشتی و عملیات مطلوب بهداشتی عنوان کرد.

این همایش در محل سالن کنفرانس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد برگزار می شود.

کد مطلب 811209

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