"خرده ستمگران" بعد از دهه اول محرم روی آنتن شبکه سه

به گزارش خبرنگار مهر، پخش تیزرهای مجموعه از آذرماه شروع شد و طبق اعلام اولیه قرار بود "خرده ستمگران" از 11 آذر روی آنتن برود، اما با تاخیر زمان پخش مجموعه به 20 آذر موکول شد. اما در نهایت پس از تاخیر یکماهه این مجموعه پس از ایام عزاداری محرم چهارشنبه‌ها ساعت 20 پخش می‌شود.

مجموعه اپیزودیک "خرده ستمگران" فضایی اجتماعی دارد و احمد ساعتچیان، الیکا عبدالرزاقی و رامین ناصرنصیر در آن بازی می‌کنند. سعید شاهسواری تهیه‌کننده مجموعه است و دیگر عوامل آن عبارتند از تصویربردار: جواد صفا، صدابردار: صالح حبیبی، گریم: محمدرضا قومی، محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه.

شامحمدی پیش از این مجموعه‌های "این زمینی‌ها" و "دیروز، امروز، فردا" را ساخته است.