  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

"خرده ستمگران" بعد از دهه اول محرم روی آنتن شبکه سه

"خرده ستمگران" بعد از دهه اول محرم روی آنتن شبکه سه

مجموعه تلویزیونی "خرده ستمگران" به کارگردانی مسعود شامحمدی و تهیه‌کنندگی سعید شاهسواری پس از ایام عزاداری محرم از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پخش تیزرهای مجموعه از آذرماه شروع شد و طبق اعلام اولیه قرار بود "خرده ستمگران" از 11 آذر روی آنتن برود، اما با تاخیر زمان پخش مجموعه به 20 آذر موکول شد. اما در نهایت پس از تاخیر یکماهه این مجموعه پس از ایام عزاداری محرم چهارشنبه‌ها ساعت 20 پخش می‌شود.

مجموعه اپیزودیک "خرده ستمگران" فضایی اجتماعی دارد و احمد ساعتچیان، الیکا عبدالرزاقی و رامین ناصرنصیر در آن بازی می‌کنند. سعید شاهسواری تهیه‌کننده مجموعه است و دیگر عوامل آن عبارتند از تصویربردار: جواد صفا، صدابردار: صالح حبیبی، گریم: محمدرضا قومی، محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه.

شامحمدی پیش از این مجموعه‌های "این زمینی‌ها" و "دیروز، امروز، فردا" را ساخته است.

کد مطلب 811212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها