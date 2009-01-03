نقاط آبگیر شمال تهران ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدهادی امراللهی معاون امور شهری و فضای سبز منطقه یک اظهارداشت: در حال حاضر با فعالیت شبانه روزی نیروهای طرح ناحیه محوری نقاط حساس و آبگرفته در معابر ت براساس پیامهای 137 و بازدیدهای کارشناسان نواحی شناسایی و ساماندهی می شود.

وی افزود: همسطح سازی دریچه ها، نهرسازی، بررسی محل اتصال جوی های فرعی به اصلی در معابر و میادین اصلی، ساماندهی ارتفاع نهرها و لایروبی آنها از اقداماتی است که با حضور بیش از 100 نیروی خدمات شهری و عمرانی در حال انجام است .

امراللهی با اشاره به عملیات لایروبی انهار روباز و رو بسته منطقه گفت: در حال حاضر اداره مسیلها اقدام به تسطیح کف رودخانه های درکه و مقصودبیک به طول 4 هزار و500 متر با هدف روان شدن حرکت آب کرده است و امکان ورود ماشینهای لایروب به داخل برخی از مسیل ها امکانپذیر شده تا عملیات لایروبی به طور کامل اجرا شود.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه یک خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 48 هزار متر از کانالهای سرپوشیده و حوضچه های رسوبگیر و 34 هزار متر از مسیلها ورودخانه ها لایروبی و پاکسازی شده است و به طور روزانه مورد بازدید قرار می گیرد.

وی افزود: با اقدامات انجام شده بیش از 59 هزار متر مکعب رسوبات از مسیلها و حوضچه ها جمع آوری و منتقل شد.

امراللهی با اشاره به پاکسازی انهار در بزرگراهها گفت: شبکه بزرگراهی منطقه از ویژگی خاص برخوردار است و بر همین اساس یک گروه ویژه لایروبی و پاکسازی انهار و کانالهای بزرگراهها تشکیل شده که در حال انجام وظیفه هستند.