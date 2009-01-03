ریشه ساختاری تورم را می خشکانیم/ آزادسازی حداقل 24 میلیاد دلار ارز با نفت 35 دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین پاشایی فام در برنامه تلویزیونی"بدون حاشیه" در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها با اشاره به تصویب یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، اظهار امیدواری کرد که این لایحه هر چه سریع تر به سرانجام برسد.

معاون اقصادی بانک مرکزی طرح تحول اقتصادی را از طرحهای بی نظیر در کشور ذکر و تصریح کرد: تمام توان کارشناسی کشور، دستگاههای ستادی و اجرایی با فعالیت شبانه روزی طرح را دنبال کرده اند.

به گفته وی مجلس نیز نسبت به موضوع هدفمند کردن یارانه ها دیدگاه ویژه ای داشته است، به نحوی که از مدتها پیش کمیسیونی برای این طرح در نظر گرفته است.

وی حاملهای انرژی را عمدتا بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گازطبیعی و برق اعلام کرد و گفت: در طرح تحول بنا داریم که تغییراتی در قیمت این حاملها ایجاد کنیم و اصلاحات ساختاری را انجام بدهیم.

وضعیت فعلی پرداخت یارانه ها مطلوب نیست

پاشایی فام خاطرنشان کرد: برای هیچ کدام از اقتصاددانان کشور پوشیده نیست که وضعیت فعلی پرداخت یارانه ها مطلوب نیست و باید اصلاحات ساختاری در مورد یارانه ها انجام شود، به نحوی که تقریبا میتوانیم بگوئیم هیچ نظریه ای وجود ندارد که بگوید ما اصلاح ساختار را انجام ندهیم و یا حتی به تاخیر بیاندازیم.

وی بر انجام این اصلاحات هر چه سریعتر تاکید و در خصوص قیمت هر یک از حاملهای مذکور در مرحله اول اجرای طرح، گفت: در مورد این موضوع قطعا در مجلس باید بحث و بررسی و ابعاد مختلف آن ارائه شود.

سناریوهای هدفمندسازی یارانه ها

به گزارش مهر، پاشایی فام با بیان اینکه ما در لایحه پیشهاد کردیم که 95درصد قیمت فوب خلیج فارس مبنا قرار بگیرد، با طرح این سئوالات که آیا قیمت فعلی فوب خلیج فارس خوب است؟ اگر قیمت فوب خلیج فارس حدود 35 الی 40 دلار باشد، اگر این قیمت به 40 یا 50 دلار برسد و یا اگر به 80 دلار برسد قیمتهای حاملهای مذکور به چه نحو خواهد بود؟ از تدوین الگویی برای پاسخگویی به این سئوالات خبرداد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس این الگو، آثار هر کدام از این قیمتها بر روی متغیرهای کلان اقتصادی به متقاضیان ارائه می شود، بنابراین ما یک مدل پویایی داریم تا بتواند به این سئوالات پاسخ بدهد. به عنوان مثال، اگر قیمت نفت را در هر بشکه 35 تا 40 دلار در نظر بگیریم، قیمت بنزین حدود 400 تومان به ازای هر لیتر می شود و بقیه متناسب با آن تغییر می کند، بنابراین می توان اثر هر کدام از اینها را روی متغیرهای کلان اقتصادی مشاهده کرد.

وی افزود: اگر قیمت نفت را 35 دلار در نظر بگیریم، قیمت گازوئیل یا نفت گاز حدود 270 یا 280 تومان خواهد بود که البته حتما این ارقام تغییراتی خواهد داشت، زیرا بحث مالیات، حمل و نقل و مسائل را نیز باید در نظر گرفت.

وی ادامه داد: همچنین قیمت نفت کوره حدود 160 تومان، نفت سفید حدود 270 تا 275 تومان و گاز مایع حدود 150 تومان خواهد بود، البته وضعیت قیمت گاز متفاوت است، اما اگر با چنین معیاری آن را محاسبه کنیم، قیمت آن حدود 70 یا 75 تومان تعیین می شود.

پاشایی فام با بیان اینکه به تناسب این قیمتها، قیمت برق تولیدی حدود 80 تومان خواهد بود، در مورد اثرات تورمی این سناریو گفت: ما طی دو سال گذشته تمام تلاش خود و توان کارشناسی کشور را به کار گرفتیم تا بتوانیم همین سئوال را پاسخ بدهیم که با اجرای این طرح چه آثاری روی اقشار مختلف خواهد داشت.

وی ادامه داد: خوشبختانه به دلیل پاسخ دادن به این سئوال، تمام اطلاعات، آمار و ارقام، یک بار دیگر بازبینی و تمام روشها نیز به روز شد. یکی از آثار این طرح تا به امروز تهیه یک متدولوژی و الگویی شده است، یعنی ما می توانیم آثار هر نوع تغییر در حاملها را به عنوان ورودی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مشاهده کنیم.

رشد ساختاری تورم را می خشکانیم

وی گفت: ما با دو مقوله به نام جهش قیمت و تورم مواجه هستیم، تورم در تمام ادبیاتهای اقتصادی به معنای افزایش مستمر قیمتها است. به عبارتی دیگر ما در محاسبه تورم از شاخصی استفاده می کنیم که این شاخص، هزینه زندگی افراد است که ماه به ماه اندازه گیری می شود، متوسط 12 ماه گذشته به 12 ماه قبل آن را مبنای تورم خود اعلام می کنیم. برهمین اساس، اگر در یک ماه شاخص 2 برابر شود به معنای این نیست که تورم 2 برابر شده، منتهی درصدی تغییر کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در سناریوی نفت 35 دلار، تورمی که محاسبه می کنیم از این ناحیه می تواند اضافه شود، اما با مدیریت صحیح طرح، مشارکت عمومی مردم و اجرای درست آن با مفروضاتی که در قالب مدل داریم، میزان تورم آن کمتر از 10 درصد می تواند باشد.

وی از توزیع رقمی به عنوان یارانه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به مردم خبرداد و گفت: با اجرای این طرح اقشار ضعیف مورد حمایت قرار می گیرند، بنابراین دولت بنا ندارد که پول را دریافت و صرف هزینه های دیگر کند، بلکه می خواهد این پول را که در اقتصاد به این شکل می چرخد جمع آوری نماید و به شکل اصولی تر بچرخاند، یعنی به هیچ وجه نه خارج و نه صرف هزینه ای دیگر می کند.

به گفته پاشایی فام در لایحه هدفمندکردن یارانه ها پیش بینی شده است که 60 درصد منابع حاصل از اجرای این طرح مستقیم به مردم پرداخت می شود و به اقشار ضعیف بیشتر، 25 درصد آن در بودجه دولت و 15 درصد باقی مانده نیز صرف حمایت از تولید کنندگان می شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که تورم ساختاری جامعه را از بین ببریم. ما امیدواریم با اجرای این طرح بعد از مدتی تورم شدیدا کاهش پیدا کند، طبق پبش بینی های انجام شده، اگر طرح مدیریت شود، می توانیم شاهد ثابت ماندن تورم باشیم و کمتر از 12 ماه به تورم سیر نزولی بدهیم و به ارقام یک رقمی برسیم، زیرا ریشه ساختاری تورم را خشکانده ایم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از حمایت اقشار جامعه با اجرای این طرح خبرداد و افزود: با اجرای این طرح پس از گذشت مدتی، دیگر کشور شاهد تورم های 18، 20 یا 25 درصد نخواهد بود.

آزادسازی حداقل 24 میلیارد دلار ارز با نفت 35 دلاری

پاشایی فام گفت: اینکه چه رقمی بین مردم بازتوزیع می شود، بستگی به این دارد که چه سناریویی در نظر گرفته شود، اگر قیمت هر بشکه نفت را 35 دلار در نظر بگیریم، در اثر اجرای طرح تحول اقتصادی و با توجه به مصرف داخلی 24 میلیارد دلار منابع حاصل خواهد شد.

وی ادامه داد: این رقم بر اساس سناریوها و خوشه بندی ها بین اقشار آسیب پذیر باز توزیع می شود و قطعا این بازتوزیع یکسان نخواهد بود، خوشه بندی ها نیز بر اساس موقعیت جغرافیایی، روستایی و شهری بسته خواهد شد و در چنین سناریویی با محاسبات انجام شده، 26 یا 27 هزار تومان به ازای هر نفر در ماه پرداخت خواهد شد.