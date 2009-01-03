تخصیص 2600 میلیارد تومان اعتبار نقدی برای ساخت 400 هزار مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا در هفتمین نشست مشترک مسئولان اجرایی طرح مسکن مهر در تهران گفت: خط اعتباری نقدی 2 هزار و 600 میلیارد تومانی برای اختصاص به طرح مسکن مهر به بانکها تحویل داده شده است که امیدواریم هر چه زودتر به تعاونیها پرداخت شود، این درحالی است که تاکنون 600 هزار نفر از اعضای تعاونیهای مسکن مهر، سهم اولیه خود را برای آماده سازی زمینهای اجاره ای 99 ساله پرداخت کرده اند.



وزیر مسکن و شهرسازی افزود: حدود 400 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر نیز در مرحله ای قرار دارند که با پی ریزی می توانند قسط اول تسهیلات بانکی را دریافت کنند، ضمن اینکه سقف تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن مهر 140 میلیون ریال تعیین شده است که در چندین قسط و در مراحل مختلف ساخت به واجدان شرایط پرداخت خواهد شد.

سعیدی کیا از عزم جدی دولت در تامین مسکن افراد بدون مسکن خبرداد و گفت: دولت از ورود به مرحله اجرا اجتناب کرده و با واگذاری ساخت مسکن به گروههای مردمی و تعاونی ها فقط در مقام سیاستگذار و نظارت وارد شده است.

وی پیشنهاد کرد در شورای مسکن استانها کمیته کوچکی متشکل از نمایندگان تعاونیهای مسکن مهر، وزارت مسکن و شهرسازی، استانداریها و بانکها برای سرعت بخشیدن به جذب تسهیلات اختصاص یافته در جهت اجرای طرح مسکن مهر تشکیل شود.



وزیر مسکن و شهرسازی بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاههای فعال در طرح مسکن مهر برای پیشبرد بزرگترین طرح ملی در بخش تامین مسکن تاکید و تصریح کرد: به همین منظور نشست هفتگی برای بررسی آخرین وضع طرح مسکن مهر در استانها در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.