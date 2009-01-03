اعزام 1124 روحانی به روستاهای همدان

حجت الاسلام سید ولی الله محمودی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: از این تعداد روحانی یک هزار و 24 نفر را آقایان و 150 نفر را خانم ها تشکیل می دهند.

وی گفت: اعزام این افراد همزمان با دهه اول محرم آغاز شده است و هدف از اعزام این روحانیون نشر معارف دین، آگاه کردن مردم با مسایل دینی است.

محمودی نژاد تعداد این روحانیون در شهرستان ملایر را 136 نفر، بهار 210 نفر، نهاوند 120 نفر، اسداباد 80 نفر، تویسرکان 60نفر، رزن 69 نفر وکبودراهنگ و همدان به ترتیب 135و 150 اعلام کرد.