میزان باسوادی روستاهای گلستان از میانگین کشوری پایین تر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده بعد از ظهر شنبه در نشست با دهیاران استان افزود: بخشداران استان نیز برنامه ریزی و همکاری لازم را برای رفع مشکل بیسوادی در روستاهای استان اتخاذ کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه بین دفتر امور روستایی و عشایری استانداری با مدیریت نهضت سواد آموزی، دهیاران استان باید برای شناسایی و آموزش بی سوادان روستاها اقدام کنند.

معاون عمرانی استانداری گلستان همچنین بیان داشت: توسعه انسانی تنها با تجهیز آحاد جامعه به سلاح علم و دانش و آگاهی میسر می شود و از اینرو باید در این راه تلاش کرد.

غلامزاده همچنین بر تلاش دهیاران به جهت زیباسازی منظر روستاهای استان تاکید کرد و گفت: بیشتر جاذبه های گردشگری و فرهنگی استان در روستاها واقع شده و دهیاران توجه ویژه ای به زیباسازی چهره روستاها داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به حضور کارشناسان دفتر امور روستایی در روستاها و نظارت بر روند اجرای پروژه ها و نیز شیوه عملکرد دهیاران، خواستار تشویق دهیاران موفق شد.

وی یادآور شد: با توجه به وظیفه جدید دهیاران در فرآیند صدور پروانه ساختمان باید نظارت بیشتری از سوی دهیاران بر ساخت و سازهای روستایی صورت پذیرد.



استان گلستان یکهزار روستا دارد و در مجموع بیش از 260 هزار بی سواد در این استان شناسایی شده است.