تصادفات رانندگی درجاده های کرمان چهار درصد رشد یافته است

سرهنگ حسین غفوریان در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی ماه گذشته 392مورد تصادف و حادثه رانندگی در جاده های سراسر استان کرمان روی داده است که نسبت به ماه قبل 4درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در این تصادفات 29مورد منجر به کشته شدن سرنشین، 123مورد جرحی و بقیه خسارتی بوده اند.

سرهنگ غفوریان با اشاره به اینکه اکثر کشته شدگان حوادث رانندگی سرپرست خانواده هستند افزود: در این تصادفها 45نفر کشته و 214نفر نیز مجروح شده اند.

وی افزود: با توجه به فصل سرما و بارندگی برف و باران بخصوص در محور های برفگیر استان رانندگان باید نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توجه بیشتری داشته باشند.

وی عنوان کرد: طرح ویژه زمستانی در جاده های استان کرمان در حال اجرا است اما اولین موردی که از بروز تصادفات جلوگیری می کند رعایت مقررات است زیراکه طبق آمار بیشتر عامل دخیل درتصادفات خطای انسانی می باشد.

