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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۰۹

جبلی به مهر خبر داد:

تشریح اهداف مذاکرات سه روزه جلیلی در سفر سوریه ، لبنان و سوریه

تشریح اهداف مذاکرات سه روزه جلیلی در سفر سوریه ، لبنان و سوریه

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی هدف سفر سه روزه سعید جلیلی دبیر این شورا به سوریه و لبنان را تاکید بر گنجاندن دو محور اصلی در هر گونه طرح و پیشنهاد برای توقف بحران غزه خواند و خبر داد که مذاکرات هیئت ایرانی که از سوریه آغاز شده امروز در لبنان و فردا بار دیگر در سوریه ادامه خواهد یافت.

دکتر پیمان جبلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب " توقف فوری جنایات رژیم صهیونیتس در جمله به غزه " و "پایان دادن به محاصره غزه در اسرع وقت" را به عنوان این دو محور برشمرد .

وی که همراه با سعید جلیلی در سفر منطقه ای به سر می برد ، خبر داد که هیئت ایرانی در پی مذاکرات روز گذشته و امروز خود با مقامات سوری، تا ساعاتی دیگر در بیروت با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان دیدار و گفتگو خواهد کرد و بار دیگر برای ادامه رایزنی ها به دمشق بازخواهد گشت .

به گفته جبلی مذاکرات دبیر شورای عالی امنیت ملی فردا در دمشق ادامه خواهد یافت و وی و هیئت همراه فردا شب سوریه را به مقصد ایران ترک خواهند کرد .

معاون امور رسانه های دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سئوال که آیا جلیلی در سفر به لبنان به جنوب این کشور و دیدار با سید حسن نصرالله نیز خواهد رفت یا خیر توضیح داد که انجام این دیدار منوط به تدارک مقدمات امنیتی است و هنوز قطعی نشده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری در این شورا روز گذشته عازم دمشق شد و در مدت اقامت خود در این شهر با بشاراسد رئیس جمهور سوریه همچنین خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی" حماس" و رمضان عبدالله شلح دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین دیدار و گفتگو کرد .

کد مطلب 811226

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