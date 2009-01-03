تشریح اهداف مذاکرات سه روزه جلیلی در سفر سوریه ، لبنان و سوریه

دکتر پیمان جبلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب " توقف فوری جنایات رژیم صهیونیتس در جمله به غزه " و "پایان دادن به محاصره غزه در اسرع وقت" را به عنوان این دو محور برشمرد .

وی که همراه با سعید جلیلی در سفر منطقه ای به سر می برد ، خبر داد که هیئت ایرانی در پی مذاکرات روز گذشته و امروز خود با مقامات سوری، تا ساعاتی دیگر در بیروت با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان دیدار و گفتگو خواهد کرد و بار دیگر برای ادامه رایزنی ها به دمشق بازخواهد گشت .

به گفته جبلی مذاکرات دبیر شورای عالی امنیت ملی فردا در دمشق ادامه خواهد یافت و وی و هیئت همراه فردا شب سوریه را به مقصد ایران ترک خواهند کرد .

معاون امور رسانه های دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سئوال که آیا جلیلی در سفر به لبنان به جنوب این کشور و دیدار با سید حسن نصرالله نیز خواهد رفت یا خیر توضیح داد که انجام این دیدار منوط به تدارک مقدمات امنیتی است و هنوز قطعی نشده است.



دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری در این شورا روز گذشته عازم دمشق شد و در مدت اقامت خود در این شهر با بشاراسد رئیس جمهور سوریه همچنین خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی" حماس" و رمضان عبدالله شلح دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین دیدار و گفتگو کرد .