تقدیر علامه فضل الله از مواضع حکیمانه رهبر انقلاب برای اتحاد مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله از بیروت، امروز شنبه "محمد حسن ابوترابی" نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به همراه "محمد رضا شیبانی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت و "محمد حسین زاده" رایزن فرهنگی ایران با علامه فضل الله دیدار کردند.

علامه فضل الله در این دیدار که درباره اوضاع فلسطین و کشتار بی رحمانه ای که این روزها در حال وقوع است، بحث و تبادل نظر شد، از ایفای نقش ایران در کشورهای عربی و اسلامی تشکر و قدردانی کرد.وی همچنین از نقش ایران در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت آن دربرابر اشغالگری نیز تشکر کرده و اهتمام ایران را در پرداختن به موضوع فلسطین ستود.

وی تاکید کرد: اسرائیل در حمله به غزه به جز کشتار و ترور چیز دیگری را محقق نساخت.

علامه فضل الله همچنین در این دیدار با اشاره به سخنرانی اخیر آیت الله سید علی خامنه ای مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت عید غدیر ایراد فرمودند، از موضع گیری ایشان قدردانی کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی که به مناسبت عید غدیر ایراد کردند؛ هرگونه اهانتی را از جانب اهل تسنن به شیعیان و بالعکس رد کردند.

علامه فضل الله دراین باره گفت : چنین موضعگیری هایی نتایج بسیاری به دنبال دارد که به نفع ملت و منافع آن است و از روند وحدت اسلامی در مقابله با دسیسه ها و توطئه های دشمنان حمایت می کند.

وی درادامه این دیدار، کشورهای اسلامی را مسئول دفاع ازمسئله فلسطین از طریق ایجاد راهکار عملی برای حمایت از ملت فلسطین خواند.