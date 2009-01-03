فرودگاه پیام در زمینه صادرات هیچ گونه محدودیتی ندارد

محمدعلی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر، هیچ گونه محدویتی برای صدور کالا در فرودگاه پیام وجود ندارد و در این زمینه برای هرگونه همکاری آماده ایم.
وی ادامه داد: هر گونه کالا که شرایط لازم برای صدور داشته باشد می تواند از فرودگاه پیام صادر شود.
این مسئول افزود: داشتن استانداردهای لازم و نداشتن محدویت صادراتی از شرایط لازم برای صدور کالاها است که در صورت رعایت این شرایط، کالا از فرودگاه صادر می شود.
فرودگاه پیام تنها از 30 درصد پتانسیل صادرات خود استفاده کرده است
رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر گفت: تا کنون فرودگاه پیام از کمتر از 30 درصد پتانسیل صادرات خود استفاده کرده است.
محبی ادامه داد: بسیاری از دست اندرکاران امور صادرات از پتانسیلهای فرودگاه پیام در زمینه صادرات کالا شناخت کافی ندارند که این امر از دلایل موثر در تحقق نیافتن ظرفیتهای صادراتی این فرودگاه است.
وی خاطرنشان کرد: در راه افزایش سطح صادرات از همه فضاها و ظرفیتهای پیام استفاده بهره می گیریم و با هر صادر کننده ای که بخواهد کالای مجاز صادر کند همکاری می کنیم.
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