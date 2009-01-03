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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

با حضور در کمیسیون مربوطه؛

متکی به سوالات مختلف 12 نماینده پاسخ می‌‏دهد

متکی به سوالات مختلف 12 نماینده پاسخ می‌‏دهد

وزیر امور خارجه با حضور در جلسه روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوالات 12 تن از نمایندگان مجلس پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، وزیر امور خارجه به سوالات مصطفی کواکبیان، میر تاج‌‏الدینی، کرمی‌‏راد، احمدی بیغش، سودانی، نکونام، سلیمی، کیخا، قنبری، نورا و برنا نمایندگان سمنان، تبریز، کرمانشاه، شازند، اهواز، گلپایگان، محلات، زابل، ایلام و بروجن پاسخ می‌‏دهد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین با حضور مسوولین ذی‌‏ ربط به بررسی و تبادل ‌‏نظر پیرامون مساله دزدی دریایی کشتی‌‏ها خواهند پرداخت.

بررسی طرح یک فوریتی اصلاحی موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی نیز از دیگر دستور کارهای این کمیسیون در هفته جاری است.

کد مطلب 811237

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