به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، وزیر امور خارجه به سوالات مصطفی کواکبیان، میر تاجالدینی، کرمیراد، احمدی بیغش، سودانی، نکونام، سلیمی، کیخا، قنبری، نورا و برنا نمایندگان سمنان، تبریز، کرمانشاه، شازند، اهواز، گلپایگان، محلات، زابل، ایلام و بروجن پاسخ میدهد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین با حضور مسوولین ذی ربط به بررسی و تبادل نظر پیرامون مساله دزدی دریایی کشتیها خواهند پرداخت.
بررسی طرح یک فوریتی اصلاحی موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی نیز از دیگر دستور کارهای این کمیسیون در هفته جاری است.
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