کاشمر می تواند قطب تولید لیکا در شرق کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر محمد رضا رئیسی ظهر امروز در سومین مجمع نظام مهندسی که در کاشمر برگزار شد، افزود: لیکا که همان دانه های رس منبسط شده و سبک است می تواند نقش مهمی در سبک سازی و مقاوم سازی ساختمان داشته باشد و با توجه به موقعیت اقلیمی کاشمر و داشتن خاک کم آهک این منطقه می تواند قطب تولید لیکا در کشور باشد.

رئیس نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: در ساختمان سازی نیاز به تکنولوژی های جدید در شهرستانها است که به نیازمند کمک سرمایه گذاران در رسیدن به این هدف هستم.

وی با اشاره به فرهنگ سازی ساخت ساختمان مقاوم گفت: هم اکنون بنیاد مسکن در روستاها توانسته است در ساخت ساختمانهای مقاوم با استفاده از تکنولوژی خوب خانه های مستحکم روستایی زیادی بسازد و این ساختمانها موجب استقبال روستائیان شده است.

رئیسی با بیان اینکه هر ساختمان مسکونی خوب مورد تایید نظام مهندسی جهت استفاده از آن به عنوان مدرسه مقام نیست، گفت: در حال حاضر در مرکز استان و شهرستانها ساختمانهای زیادی به عنوان مدرسه استفاده می شود که اکثر این ساختمانها ایمنی لازم را ندارند و این امر مشکل ساز خواهد بود.

وی با تاکید بر امر نظارت بر ایمنی ساختمانها ادامه داد: مهندس ناظر باید نسبت به کار خود عشق بورزد و وقتی نظارتی را بر عهده می گیرد با پیگیریهایش ساختمانی با صرفه و مستحکم و همچنین با کمترین هدررفت انرژی ارائه دهد.

در ادامه جلسه نمایندگی های نظام مهندسی شهرستانهای استان خراسان به بیان مشکلات و دیدگاههای خود پرداختند و اعضاء در پایان با امضاء قطعنامه ای حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کردند.