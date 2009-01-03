کشف 315 میلیون ریال کالای قاچاق در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد تقی باغدار ظهر امروز در حاشیه کمیسیون قاچاق کالا در استان در جمع خبرنگاران اشاره به اثرات مخرب و شوم پدیده قاچاق به اقتصاد و شرایط اجتماعی جامعه افزود: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با برگزاری جلسات مستمر و ایجاد و حفظ هماهنگی میان دستگاه ها و نهادهای ذیربط از تمام نیروی مدیریتی و عملیاتی استان برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق استفاده می کند.

باغدار تصریح کرد: پارچه، البسه نو خارجی، چرخ خیاطی مستعمل و کفش خارجی را از مهمترین موارد کشف شده در این عملیات است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: این کشفیات در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با بهره مندی از اخبار و اطلاعات دریافتی از مردم حاصل شد.

باغدار با بیان اینکه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده و ارسال به مبادی ذیربط در حال انجام است ادامه داد: همچنین در این رابطه یک دستگاه خودرو و دو متهم نیز دستگیر شدند.