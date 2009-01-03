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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۴

کشف 315 میلیون ریال کالای قاچاق در خراسان رضوی

کشف 315 میلیون ریال کالای قاچاق در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از کشف 315 میلیون ریال کالای قاچاق در سطح شهر و جاده های مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد تقی باغدار ظهر امروز در حاشیه کمیسیون قاچاق کالا در استان در جمع خبرنگاران اشاره به اثرات مخرب و شوم پدیده قاچاق به اقتصاد و شرایط اجتماعی جامعه افزود: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با برگزاری جلسات مستمر و ایجاد و حفظ هماهنگی میان دستگاه ها و نهادهای ذیربط از تمام نیروی مدیریتی و عملیاتی استان برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق استفاده می کند.

باغدار تصریح کرد: پارچه، البسه نو خارجی، چرخ خیاطی مستعمل و کفش خارجی را از مهمترین موارد کشف شده در این عملیات است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: این کشفیات در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با بهره مندی از اخبار و اطلاعات دریافتی از مردم حاصل شد.

باغدار با بیان اینکه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده و ارسال به مبادی ذیربط در حال انجام است ادامه داد: همچنین در این رابطه یک دستگاه خودرو و دو متهم نیز دستگیر شدند.

کد مطلب 811243

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