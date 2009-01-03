بزرگداشت آیت الله جمی فردا در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : ملت شریف و قهرمان ایران عزیز به ویژه مردم وفادار استان خوزستان و آبادان مقاوم، رحلت عالم جلیل القدر حضرت آیت الله حاج غلامحسین جمی نماینده حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و امام جمعه معزز شهر مقاوم آبادان موجب تالم و تاثر رزمندگان اسلام و امت شهید پرور شد.

در ادامه این بیانیه آمده است : ایشان از یاران دیرین حضرت امام (ره) بود که مبارزات خود را از سال 1342 آغاز کرد و در رهبری مبارزات مردم مسلمان آبادان در دوران انقلاب اسلامی نقش ویژه ای ایفا کرد و با پایداری غیر قابل توصیف سنگر نماز جمعه آبادان در دوران هشت سال دفاع مقدس را زنده و پابرجا نگاه داشت.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این ضایعه را به محضر حضرت مهدی (عج) و مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و بیت شریف ایشان و جمیع رزمندگان اسلام وهمچنین امت سرافراز و مردم مقاوم آبادان تسلیت و تعزیت می گوید و در ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین برای ایشان علو مقام و رحمت واسعه و مغفرت را از درگاه خداوند طلب می کند.

این ستاد در پایان از عموم مردم قدرشناس، به ویژه رزمندگان اسلام و آحاد کارکنان نیروهای مسلح خواست در مراسم بزرگداشت این عالم فرزانه که در روز یکشنبه تاریخ 15/10/87 از ساعت 30/14 تا 30/16 در مسجد حضرت ولی عصر (عج) واقع در خیابان خالد اسلامبولی جنب پارک ساعی شرکت کنند.

