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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۸

از سوی ستاد کل نیروهای مسلح؛

بزرگداشت آیت الله جمی فردا در تهران برگزار می شود

بزرگداشت آیت الله جمی فردا در تهران برگزار می شود

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای از برگزاری مجلس بزرگداشت آیت الله حاج غلامحسین جمی در بعد از ظهر فردا در مسجد ولی عصر (عج) تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : ملت شریف و قهرمان ایران عزیز به ویژه مردم وفادار استان خوزستان و آبادان مقاوم، رحلت عالم جلیل القدر حضرت آیت الله حاج غلامحسین جمی نماینده حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و امام جمعه معزز شهر مقاوم آبادان موجب تالم و تاثر رزمندگان اسلام و امت شهید پرور شد.

در ادامه این بیانیه آمده است : ایشان از یاران دیرین حضرت امام (ره) بود که مبارزات خود را از سال 1342 آغاز کرد و در رهبری مبارزات مردم مسلمان آبادان در دوران انقلاب اسلامی نقش ویژه ای ایفا کرد و با پایداری غیر قابل توصیف سنگر نماز جمعه آبادان در دوران هشت سال دفاع مقدس را زنده و پابرجا نگاه داشت.

 ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این ضایعه  را به محضر حضرت مهدی (عج) و مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و بیت شریف ایشان و جمیع رزمندگان اسلام وهمچنین امت سرافراز و مردم مقاوم آبادان تسلیت و تعزیت می گوید و در ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین برای ایشان علو مقام و رحمت واسعه و مغفرت را از درگاه خداوند طلب می کند.

این ستاد در پایان از عموم مردم قدرشناس، به ویژه رزمندگان اسلام و آحاد کارکنان نیروهای مسلح خواست در مراسم بزرگداشت این عالم فرزانه که در روز یکشنبه تاریخ 15/10/87 از ساعت 30/14 تا 30/16 در مسجد حضرت ولی عصر (عج) واقع در خیابان خالد اسلامبولی جنب پارک ساعی شرکت کنند.

کد مطلب 811248

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