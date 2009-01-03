اجماع اصولگرایان ‌به آرایش قطعی اصلاح طلبان بستگی دارد / اظهار نظرهای باهنر شخصی است

پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب اظهار داشت : تا آنجا که بنده اطلاع دارم قرار بود پس از جمع بندیهای گروههای مختلف اصولگرایان درباره نامزد واحد انتخاباتی در نشستی کلی نظر نهایی اعلام شود که البته هنوز چنین جلسه ای برگزار نشده است.

وی افزود: در حال حاضر اصولگرایان تنها به یک جمع بندی نسبی دست یافته اند و نتیجه هنوز قطعی نشده است.

سروری در ادامه در پاسخ به این سئوال که شما نتایج جمع بندیها را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید گفت: این موضوع به دسته بندی و آرایش انتخاباتی جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری دهم باز می گردد به گونه ای که اگر موضوع حضور خاتمی در انتخابات جدی شود اجماع اصولگرایان نیز بر روی احمدی نژاد قویتر خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهارات اخیر محمدرضا باهنر درباره به نتیجه نرسیدن اصولگرایان درباره احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم را نظری کاملا شخصی دانست.