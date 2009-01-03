به گزارش خبرنگار مهر در قم در این پیام آمده است: سال میلادی 2009 در حالی آغاز شد که حمام خون در غزه به راه افتاد و نسلکشی و بیرحمی به زنان و کودکان و تخریب تاسیسات حیاتی مردم غزه به دست نیروهای رژیم غاصب صهیونیستی، همچنان ادامه دارد و دولتهای عربی و اسلامی همچنان تماشاگر این جنایات بوده و حمایتهای آنان از حد لفظ تجاوز نکرده و نمیکند.
قرائن حاکی از آن است که نوعی توافق میان رژیم صهیونیستی و برخی دولتهای مجاور، انجام شده و دست صهیونیستها را در کشتار ملت مظلوم فلسطین در غزه باز گذاشته است تا آنجا که اجازه نمیدهند کمکهای بشردوستانه به آسانی وارد غزه شود و محاصره شدگان را از گرسنگی و بیدارویی در حد امکان نجات بخشد.
در این بیانیه آمده است، این جنایات، در پایان سال 2008، درست تکرار همان سناریوی قتل عام مسلمانان فلسطینی در "دیریاسین" در سال 1948 است است که با یک قتلعام بیرحمانه، 900 تن از زنان و کودکان را به خاک و خون کشیدند و اجساد آنها را زیر تانکها له کردند که متاسفانه مرور زمان این نوع جنایات هولناک را به فراموشی سپرد.
در هیچ یک از شرایع آسمانی و هیچ مکتب بشری این نوع حملات بیحد و مرز، مجاز شمرده نشده بلکه قوانین نظامی شرایع آسمانی، این نوع عملیات جنایتکارانه را زشت و ناروا میشمارد.
امروز هرچند این رژیم غاصب، سرمست قدرت و روحیه آدمکشی است، اما بداند که ستاره اقبال آن در حال افول است.
وظیفه اسلامی و اخلاقی همه کشورهای اسلامی بلکه پیروان شرایع آسمانی این است که در برابر این جنایات بایستند و از هر نوع کمک به این ملت زجردیده خودداری نکنند، همچنان که وظیفه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و کلیه تشکلهای انسان دوستانه آن است که از قدرت خود، در خاموش کردن این آتش و مرهم نهادن بر زخم هزاران مجروح استفاده کنند.
به گفته آیت الله سبحانی، روحیه بشردوستی ایجاب میکند که مسیحیان جهان که خود را پیرو "مسیح بشردوست" معرفی میکنند، نه تنها شادیهای خود را با ملت زجردیده غزه تقسیم کنند، بلکه به جای شادمانی، اقدام عملی کنند و نماد بشر دوستی، آیین مسیح را به منصه ظهور برسانند.
قم - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم با صدور پیامی جنایات صهیونیستها در غزه را محکوم کرد و گفت: ستاره اقبال صهیونیست در حال افول است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم در این پیام آمده است: سال میلادی 2009 در حالی آغاز شد که حمام خون در غزه به راه افتاد و نسلکشی و بیرحمی به زنان و کودکان و تخریب تاسیسات حیاتی مردم غزه به دست نیروهای رژیم غاصب صهیونیستی، همچنان ادامه دارد و دولتهای عربی و اسلامی همچنان تماشاگر این جنایات بوده و حمایتهای آنان از حد لفظ تجاوز نکرده و نمیکند.
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