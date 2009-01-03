برای انسان در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در شعر خود چنین آورده است:
ای آتش قلیانتان خاموش
ای غیر با قاف
ای غیرت پرگاف
از غیرت غزه بیاموزید
این خود زده به خواب نامردی
چند تا جنازه کافی است تا که شما
از خواب برخیزید
نشنال تو خالی
ای ادعای پوچ
خون از خیانت غزه رنگین است
از یک سکوت سرد
بالاتر از رنگ سیاهی روسیاهی است
آ از سر آدم بگیرید و
بالاتر از آن یک کلاه دیگر از بی غیرتی
برهیچ بگذارید
اعراب را نشنیده ام هرگز
اعراب هم حتی زیادی است
نشنال تو خالی
ای ادعای پوچ
مرز جهان را باز بگذارید
این نقشه نقاشی است
تا چسب زخمی را به زخم
صورت دنیا بچسبانیم
این آتش قلیانتان خاموش.
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