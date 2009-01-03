سازمان بهزیستی باید شناسنامه آسیبهای اجتماعی را تهیه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی در اجلاس رؤسای بهزیستی سراسر کشور با اشاره به تهیه شناسنامه کیفری برای مجرمان افزود: سازمان بهزیستی باید برای مددجویان نیز شناسنامه بازتوانی، امدادی و توانمند سازی تهیه کند.

وی با بیان اینکه باید برای اقدامات امدادی و توانمند سازی معلولان پیش بینیهای لازم صورت گیرد گفت: با تهیه این شناسنامه، آسیبها و اشکالات مشخص خواهد شد.

دری نجف آبادی بر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و افزود: پیشگیری، نیازمند زمان، امکانات، بودجه و کار کارشناسی است که باید تدبیر شود.

وی گفت: سازمان بهزیستی باید آسیبهای اجتماعی و مددکاری اجتماعی را ارزیابی و راهکارهای پیشگیری، درمان، مقابله و بازسازی را طراحی و برنامه ریزی کند.

دری نجف آبادی افزود: اگر بتوان آسیبهای اجتماعی را از 20 درصد به 10 درصد کاهش داد، یک موفقیت است و امکان این مسئله وجود دارد.

وی با بیان اینکه مسئولیت سازمان بهزیستی از نظر شرعی، قانونی، اجتماعی، اخلاقی و تربیتی بسیار سنگین است گفت: خدمت در این عرصه عبادت و کار کردن در این سازمان نوعی فداکاری است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در خصوص نظام حقوقی، مبانی اسلامی غنی است و نیازی به نظامهای حقوقی غربی و شرقی نداریم افزود: در بخش بازتوانی و توانمند سازی و حمایت از نیازمندان و مددجویان نیز قوانین اسلام ارزشمند و روشن است که باید از آن بهره گرفت.

وی بر استفاده از تجربیات دیگر کشورها در جهت پیشگیری، کنترل و مهار آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و افزود: باید خودمان در زمینه مسائل بهزیستی و بازتوانی مددجویان نظریه پرداز باشیم و با ابتنای به مبانی قویم اسلامی راهکارهای منطقی و مستحکم و راهگشایی ارائه کنیم.

دادستان کل کشور توجه جدی به مسئله پژوهش، ایجاد مراکز علمی و مطالعاتی و تحقیقاتی را برای رسیدن به این مهم ضروری دانست.

دری نجف آبادی گفت: باید برای هر حادثه دلخراش و سنگین پرونده و شناسنامه تهیه کرد و ارائه طریق مناسبی جهت برون رفت از چالشها و مقابله با آسیبها ارائه داد.

وی توجه به تحکیم خانواده را در پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی بسیار مهم برشمرد و گفت: اگر بتوان از آسیبهای خانوادگی پیشگیری کرد در سلامت جامعه بسیار موثر خواهد بود.

دادستان کل کشور تسهیل امر ازدواج و توجه به موضوعات مرتبط با خانواده را در جلوگیری از بروز آسیب برای نسلهای آینده موثر دانست و گفت: حمایتهای مردمی، توانمند سازی روحی، اخلاقی، تربیتی و معنوی و فرهنگ سازی در کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار مهم است.

دری نجف آبادی مواد مخدر و مشروبات الکلی را به عنوان دو آسیب اجتماعی برشمرد و گفت: نتیجه این دو معضل در آینده عاید سازمان بهزیستی خواهد شد.

وی گفت: دادستانی کل کشور آماده دارد برای کاهش آسیبهای اجتماعی با سازمان بهزیستی همکاری کند.