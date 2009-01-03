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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

عکاسان حوزه هنری خراسان رضوی مدال ویژه ژاپن را کسب کردند

عکاسان حوزه هنری خراسان رضوی مدال ویژه ژاپن را کسب کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: آثار سه عکاس عضو گروه حوزه هنری خراسان رضوی مورد پذیرش گروه داوری شصت و نهمین مسابقه و نمایشگاه بین المللی عکاسی آساهی شیمبون ژاپن قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه آثاری از قدیر وقاری، حامد نیرومند و مجید فکری از اعضای فعال عضو گروه عکس حوزه هنری خراسان رضوی علاوه بر راهیابی به نمایشگاه موفق به دریافت نشان ویژه برندگان (وینرز مدالیشن) این دوره از مسابقه شد.

در این نمایشگاه از میان هشت هزار و 196 عکس از یک هزار و 151 عکاس از 33 کشور جهان تعداد 130 اثر به مرحله پایانی و چاپ در کتاب راه یافته است.

برگزاری این نمایشگاه توسط اتحادیه عکاسان حرفه ای ژاپن و موسسه انتشاراتی و پرتیراژترین روزنامه ژاپن، آساهی شیمبون صورت گرفته و به مدت یک سال در بیش از 20 شهر بزرگ ژاپن از جمله توکیو، کیوتو، هوکایدو، شیکوکو، ناکازاکی، هیروشیما، فوکاکا و ... به نمایش درخواهد آمد.

عکس های برگزیده این دوره از نمایشگاه از ژانویه 2009 در پایگاه اینترنتی مسابقه به نشانی WW.PHOTO-ASAHI.COM قابل مشاهده است.

کد مطلب 811257

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