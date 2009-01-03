راه اندازی سامانه پرسش و پاسخ الکترونیکی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

حجت الاسلام علی عیسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد به تشریح فعالیتهای سامانه پرسش و پاسخ الکترونیک مسایل دینی پرداخت و افزود: با توجه به نیازی که در زمینه پاسخگویی به مسائل دینی احساس می شد آبانماه سال جاری سایت Eporsesh ایجاد شد که تاکنون حدود 400 نفر عضو سایت شده اند و روزانه به طور میانگین 50 نفر از سایت بازدید می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این سایت 4 نیروی قوی و آشنا به مسایل دینی از 7 صبح تا 9 شب به پاسخگویی سوالات مشغولند.

عیسی نژاد با اشاره به اینکه جامعه آینده، جامعه مجازی خواهد بود افزود: در دنیای مجازی حدودا 8 سایت برای پاسخ به شهادت دینی وجود دارد که افزایش تعداد آنها موجب ایجاد در قابت مثبت بین سایت ها در جذب مخاطب می شود.

وی به گفتگوی زنده، ارتباط با اساتید برجسته حوزوی و دانشگاه به صورت زنده، سیستم جامع پرسش و پاسخ به سوالات دینی و سامانه پاسخ گویی به سوالات با پیام کوتاه را از امکانات برجسته این سایت برشمرد و افزود: دفتر تبلیغات اسلامی در حال راه اندازی کیوسک های On line است که به صورت اینترانت به این سایت متصلند.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: نمونه اولیه این کیوسک در دانشگاه جامع علمی کاربردی خوارزمی نصب شده است و در آینده نزدیک در دانشگاه فردوسی، فرودگاه، راه آهن، ترمینال، بیمارستانها و خوابگاه های دانشجویی و مکانهای عمومی نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی در پایان از علاقمندان دعوت کرد با مراجعه با سایت به آدرس www.eporsesh.com سوالات و شبهات دینی خود را مطرح نمایند.