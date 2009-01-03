کاروانهای عزاداری وقایع کربلا را در خیابانهای یزد به نمایش می گذارند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، راه اندازی کاروانهای عزاداری از دیرباز برای مردم به ویژه جوانان از جذابیت خاصی برخوردار بوده گویی این کاروانها حس عمیق تری در مردم برای درک مشکلات و سختیهای آن روزهای خون و شمشیر به تصویر می کشد.

در یزد از نخستین روزهای ماه محرم، راه اندازی کاروانهای عزاداری شور و هیجانی خاص در هیئتها ایجاد می کند و جوانان به طور خودجوش هر یک به دنبال تهیه وسایلی برای هرچه واقعی تر نشان دادن این وقایع هستند.

در این کاروانها دهها شتر با نخهای رنگی و زیلو و گلیم تزئین می شوند، کودکان لباس طفلان مسلم بر تن می کنند، شمر و یزید و دار و دسته آنها به لباسها و شمشیرها و زره ها تجهیز می شوند، گهواره علی اصغر (ع)، حجله حضرت قاسم (ع)، محمل حضرت زینت (س)، پیکر بیمار و رنجور امام سجاد (ع)، اسب امام حسین(ع)، دربار یزید و ... بر پشت شترها و خودروهای اتاق دار بزرگ در خیابانهای یزد از این حسینیه به آن حسینیه و از این امامزاده به آن امامزاده حرکت می کنند.

نمایش این کاروانها و شبیه خوانی آنها به قدری زیبا و حسی است که مردم را در خیابانها میخکوب کرده و ساعتها آنها را به سینه زنی و شیون فرا می خواند.

کاروانها در این شهرستان معمولا در قالب کاروانهای اسرا از کربلا به شام، کاروان یاران امام حسین از کوفه تا کربلا و تصویر منزل به منزل وقایع، کاروانهای دشمنان امام حسین (ع) و روایت جنایات آنها و کاروان مردم کوفه و روایت پیمان شکنی منزل به منزل آنها به تصویر کشیده می شود.

کاروانهای عزاداری در طول سالیان گذشته به قدری جای خود را در میان مردم باز کرده اند و به حدی حضور آنها در عزاداریها ضروری شده که طی سالهای اخیر از آن به عنوان یکی از آیینهای محرم در یزد یاد می شود.

یکی از روسای هیئات مذهبی در یزد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: جوانان، نوجوانان و حتی در بسیاری موارد کودکان دوست دارند به جای شنیدن ببینند و به تصویر کشیدن این وقایع تا حد زیادی می تواند درک آنها از مصائب یاران و خاندان امام حسین(ع) و اهداف قیام عاشورا را افزایش دهد.

حسین اسلامی بیان داشت: با مشاهده این صحنه ها، شنیدن سخنرانیهای روحانیون و مبلغان واقعه عاشورا برای مردم به ویژه جوانان جذابتر خواهد بود و اهداف اصلی عزاداری امام حسین(ع) با سرعت بیشتری محقق می شود.

وی افزود: هنگامیکه مردم در کاروانهای خیابانی سخنرانی امام حسین(ع) را می شنوند، وقتی در روز عاشورا اهمیت نماز، امر به معروف و نهی از منکر از منظر امام حسین (ع) برای مردم هویدا می شود و هنگامیکه ارزش اعمالی چون فداکاری، احترام به ولایت، آزادگی و .. و قبح اعمالی چون پیمان شکنی، دروغگویی، بی دینی و ... برای مخاطبان به نمایش درمی آید، آنگاه هدف سینه زنی، عزاداری و عشق به امام حسین(ع) معنای بیشتری پیدا می کند.

اسلامی یادآور شد: در این کاروانها تلاش می شود متون معتبر اسلامی، اشعار، سخنرانیها و خطبه خوانیهای افراد مختلف به طور مستند و دقیق به نمایش درآید و هیچ انحرافی در تاریخ این واقعه بزرگ در انتقال به مردم رخ ندهد.

کاروانهای عزاداری از امروز تا سوم امام حسین(ع) به مناسبتهای مختلف و شهادت یاران امام حسین(ع) در مناطق مختلف استان یزد به حرکت درمی آیند.