929 اثر ایرانی به جشنواره فیلم شهر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجرایی جشنواره فیلم شهر گفت: هیئتهای انتخاب بخشهای مختلف رقابتی ملی شامل بخشهای مستند ایرانی، کوتاه ایرانی، انقلاب اسلامی، مسابقه محله، فیلمهای بلند سینمایی و داستانی بلند ویدئویی و مجموعههای تلویزیونی کار خود را به مرور آغاز میکنند و امیدواریم تا پایان دی کار بازبینی را به پایان برسانیم.
محمدسعید قائنی نجفی افزود: فیلمهایی که به دبیرخانه جشنواره رسیده عبارتند از 270 اثر مستند، 434 اثر کوتاه داستانی، 70 تیزر تبلیغاتی آموزشی، 86 اثر بلند سینمایی و ویدئویی، 45 اثر در بخش انقلاب و 24 اثر رسیده هم بخش آثار از سوی فیلمسازان آنها مشخص نشده و پس از بازبینی در بخش مورد نظر قرار میگیرد.
424 اثر نیز مربوط به بخش مسابقه محله است که کار انتخاب آنها نیز در حال پیگیری است. سومین جشنواره بینالمللی فیلم شهر 12 تا 17 اسفندماه در تهران برگزار میشود.
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