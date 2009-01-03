شورای شهرستان کرج خواهان وحدت مسئولان شهری شد

رئیس شورای شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تعامل و وحدت بین مسئولان ارشد شهرستان کرج به ویژه نمایندگان مجلس و فرماندار باید بیش از پیش تقویت شده تا امور شهرستان بهبود پیدا کند.

ناصر گروسی ادامه داد: ایجاد وحدت در بین مدیران و مسئولان ارشد شهرستان باعث حل بسیاری از مشکلات می شود و اگر این همدلی در بین نمایندگان مردم در مجلس و شوراها و فرمانداری تقویت شود، می توان افق روشنی را برای شهرستان کرج ترسیم کرد.

این عضو شورای شهرستان خاطرنشان کرد: شورای شهرستان در اقدامی خودجوش و به منظور خنثی سازی برخی از تحرکات و اقدامات تفرقه افکنانه که تنها موجب افزایش مشکلات شهرستان می شود، تمامی مسئولان ارشد سیاسی و اجرایی را به وحدت، تعامل و همدلی قانونی، منطقی و منطبق بر منافع عامه مردم دعوت کرده است.

وی افزود: شورای شهرستان کرج در جهت تحقق اهداف کلان و خرد شهرستان در زمینه های مختلف عمرانی، اجرایی، فرهنگی و ... از هیچ تلاشی فروگذار نیست و خواهان حذف افکار سودجویانه و تفرقه افکنانه مسئولان کرجی است.

وی یادآور شد: این صحبت ها بدان معنی نیست که نمایندگان مردم در مجلس، مجموعه فرمانداری و شوراهای اسلامی شهرستان کرج با یکدیگر اختلاف دارند اما در جهت تحکیم، تقویت و استمرار بیش از پیش وحدت و استفاده بهتر از توان این مجموعه نیاز به تکرار برخی از اصول و مباحث در بین مدیران وجود دارد.