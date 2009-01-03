به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، مرکز فرهنگ اسلامی دانشگاه اردن به منظور بررسی ابعاد مختلف فکری، فرهنگی، دینی و اجتماعی متنوع اسلام این نشستها را یکشنبه‌ها به مدت 4 هفته برگزار می‌کند.

این نشستها که با مشارکت گروهی از علما و اندیشمندان اردن برگزار می‌شود، در نخستین نشست "مجالس علم و اهمیت آن در زندگی امت اسلامی" فردا برگزار می‌شود. یکشنبه هفته آینده 11 ژانویه (22 دی) تاریخ هجرت و تأثیر بر زندگی مسلمانان بررسی می‌شود.

18 ژانویه (29 دی) "جایگاه علم و دین" مورد بررسی قرار خواهد گرفت. "اسلام دین اعتدال و میانه‌روی" نیز در روز یکشنبه 25 ژانویه (6 بهمن) بررسی خواهد شد.