  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۲۷

سلسله نشستهای اسلامی در اردن برگزار می‌شود

نخستین نشست اسلامی از سلسله نشستهای مرکز فرهنگ اسلامی دانشگاه اردن فردا یکشنبه 15 دی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، مرکز فرهنگ اسلامی دانشگاه اردن به منظور بررسی ابعاد مختلف فکری، فرهنگی، دینی و اجتماعی متنوع اسلام این نشستها را یکشنبه‌ها به مدت 4 هفته برگزار می‌کند.

این نشستها که با مشارکت گروهی از علما و اندیشمندان اردن برگزار می‌شود، در نخستین نشست "مجالس علم و اهمیت آن در زندگی امت اسلامی" فردا برگزار می‌شود. یکشنبه هفته آینده 11 ژانویه (22 دی) تاریخ هجرت و تأثیر بر زندگی مسلمانان بررسی می‌شود. 

18 ژانویه (29 دی) "جایگاه علم و دین" مورد بررسی قرار خواهد گرفت. "اسلام دین اعتدال و میانه‌روی" نیز در روز یکشنبه 25 ژانویه (6 بهمن) بررسی خواهد شد.

کد مطلب 811273

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها