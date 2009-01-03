45 امضا در استیضاح وزیر جهاد کشاورزی/ استیضاح قطعی است

حمیدرضا حاجی بابایی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، افزود: 18 نفری که در روز اعلام وصول استیضاح به عنوان امضاکنندگان استیضاح معرفی شدند، کسانی بودند که بر انجام استیضاح اصرار داشتند وطرح قبلی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هم 28 امضا داشت به عبارت دیگر این طرح در حال حاضر حدود 45 امضا دارد و با پس گرفتن 7 یا 8 امضا این طرح منتفی نمی شود.

نماینده همدان در خانه ملت ادامه داد: تاکنون کسی برای پس گرفتن امضای خود به هیئت رئیسه مراجعه نکرده؛ اما آنچنان که گفتم تعداد امضاهای طرح استیضاح آنقدر هست که با پس گرفتن چند امضا منتفی نشود.

وی تاکید کرد : بررسی طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی منتفی نشده و فردا در دستور کار مجلس قرار دارد.

طرح استیضاح وزیر جهاد هفته گذشته اعلام وصول شد و تعداد امضاهای آن 18 مورد اعلام شده بود.