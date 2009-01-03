طبقه نهم هتل هما تهران گرفتار آتش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین ساعات بامداد روز گذشته خبر وقوع آتش سوزی در هتل هما واقع در خیابان خدامی، ماموران کلانتری ( 145) ونک را به محل حادثه کشاند.

در بررسی ماموران پلیس مشخص شد حریق از اتاق شماره 912 که در اختیار مهمان ایرانی به نام " نیما . ت " که ساکن کانادا می باشد شروع شده و بعد به تمامی آن طبقه سرایت کرده است.

بر این اساس، ماموران آتش نشانی حریق را که در طبقه نهم ساختمان بود مهار کردند که در ادامه حسب اظهارات کارشناس آتش نشانی، حریق بر اثر اتصال برق از داخل اتاق شماره 912 به وجود آمده است.

اسناد و مدارک و اموال مهمان اتاق مذکور بر اثر این آتش سوزی سوخته و از بین رفته است.

پلیس در حال پیگیری علت قطعی این حادثه است و در این رابطه پرونده ای تشکیل شده است.