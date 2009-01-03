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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۳۶

در پایان نیمه نخست؛

شکست پیکان، توقف سپاهان / پیروزی ملوان برابر فولاد

شکست پیکان، توقف سپاهان / پیروزی ملوان برابر فولاد

نیمه نخست دیدار های تهران هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با پیروزی مقاومت برابر پیکان و توقف سپاهان در قم پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری می شود که در پایان نیمه نخست این دیدارها نتایج زیر بدست آمد:  

* مقاومت سپاسی شیراز یک - پیکان قزوین صفر
گل: صادق کرمی(23) برای مقاومت

* پیام مشهد یک- داماش گیلان یک
گل: رضا حقیقی(20) برای پیام - سیدرضا چاووشی (7) برای داماش

* پاس همدان صفر - برق شیراز صفر

* سایپا کرج صفر- راه آهن شهرری صفر

* ملوان بندرانزلی 2 - فولاد خوزستان صفر
گل ها: سعید یوسف زاده(20) و محمد حیدری(39) برای ملوان

* صبای قم یک - سپاهان اصفهان یک
گل ها: محمد نوری(13) برای صبا – بهمن طهماسبی(22)

 

کد مطلب 811289

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