شکست پیکان، توقف سپاهان / پیروزی ملوان برابر فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری می شود که در پایان نیمه نخست این دیدارها نتایج زیر بدست آمد:
* مقاومت سپاسی شیراز یک - پیکان قزوین صفر
گل: صادق کرمی(23) برای مقاومت
* پیام مشهد یک- داماش گیلان یک
گل: رضا حقیقی(20) برای پیام - سیدرضا چاووشی (7) برای داماش
* پاس همدان صفر - برق شیراز صفر
* سایپا کرج صفر- راه آهن شهرری صفر
* ملوان بندرانزلی 2 - فولاد خوزستان صفر
گل ها: سعید یوسف زاده(20) و محمد حیدری(39) برای ملوان
* صبای قم یک - سپاهان اصفهان یک
گل ها: محمد نوری(13) برای صبا – بهمن طهماسبی(22)
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