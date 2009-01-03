در پایان نیمه نخست؛ شکست پیکان، توقف سپاهان / پیروزی ملوان برابر فولاد

نیمه نخست دیدار های تهران هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با پیروزی مقاومت برابر پیکان و توقف سپاهان در قم پیگیری شد.