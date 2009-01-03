علی آبادکتول به عنوان بهشت اکوتوریسم گلستان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی عصر شنبه در جلسه گردشگری این شهرستان افزود: شهرستان علی آباد کتول از شهرستانهای مرکزی استان گلستان است که به دلیل داشتن موقعیت طبیعی مرتبط با مناطق جنگلی از نظر جاذبه های گردشگری موقعیت مناسبی دارد.

وی اظهار داشت: رودخانه چاه علی، رودخانه گرجوان نیز از دیگر رودخانه های این شهرستان است که جاذبه های گردشگری این منطقه را دوچندان کرده است.

وی آبشار کبودوال را مهمترین جاذبه آبی شهرستان علی آبادکتول نام برد و اضافه کرد: این مجموعه آبشار در دره‌ای عمیق و بسیار زیبا و در جنگل انبوه و دیدنی کبودوال واقع شده است.

به گفته پورمهدی، ایجاد امکاناتی چون نمازخانه، فروشگاه، سرویس بهداشتی و ساختمان اطلاع رسانی از جمله اقدامات انجام شده در این مجموعه است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علی آباد کتول بیان داشت: احداث سنگفرش مسیر دسترسی به طول ۲۰۰ متر، احداث پل سنگی و دیواره سنگی، ایجاد روشنایی پایه فلزی مسیر دسترسی به پارک کبودوال و انتقال برق فشار قوی و نیز ساخت کمپینگ شامل سکوها، آلاچیق ها، تاسیسات برق و روشنایی کمپ از دیگر اقدامات است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، "کتول" از دو واژه اوستایی "کته" و "اول" تشکیل شده که "کته" به معنای جا و مکان و "اول" به معنای شیب، دره و گودال است.

"کتول" نیز به مجموعه آبادی هایی گفته می شود که در درون دره کوه قرار دارد، زبان رایج اهالی این منطقه طبری و فارسی بوده ولی با این حال گویش های سیستانی، شاهرودی و خراسانی در بین مهاجران رواج دارد.

کوه تکیانو در 22 کیلومتری جنوب شرقی علی‌آباد با ارتفاع دو هزار و 900 متر از جمله جاذبه های تاریخی این شهرستان که سرچشمه رودهای افراخته و کردروی است.

همچنین ققلند (قره‌قلند) با ارتفاع حدود و سه هزار و 39 متر در 27 کیلومتری جنوب علی‌آباد و در هشت کیلومتری جنوب شرقی روستای اَلِستان، کوه نیمه جنگلی گل و کوه نیله ته از دیگر جاذبه های این منطقه است.

شهرستان علی آباد کتول بیش از 125 هزار نفر جمعیت دارد.