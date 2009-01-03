تدوین مستند "استاد امیرجاهد" رو به پایان است

به گزارش خبرنگار مهر، استاد محمدعلی امیرجاهد به همراه علیاکبر شیدا و عارف قزوینی به عنوان مثلث طلایی تصنیف در ایران شناخته میشوند که با توجه به اهمیت و جایگاه استاد امیرجاهد، مشیری بخشی از مجموعه مستند پرتره فرزانگان را به این هنرمند اختصاص داده است.
این مستند با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید میشود و سعید رشتیان مجری طرح و میترا کارگاه تدوینگر آن هستند. مشیری خود پژوهشگر و نویسنده "استاد امیرجاهد" بوده و مدت طولانی آن را تصویربرداری کرده است. تدوین فیلم در روزهای پایانی است.
مستند "پروفسور رضا" نیز از دیگر پرترههایی است که مشیری ساخته و مراحل صداگذاری را طی میکند. این مستند مربوط به زندگی شخصیت برجسته علمی ایران در دنیاست. مشیری قصد دارد بعد از دهه فجر نیز ساخت مستندی دیگر را با موضوع زندگی یکی از مفاخر ایرانی آغاز کند.
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